Cientos de personas exigen en Santander una Atención Primaria de calidad

Cientos de personas han llenado este domingo la Plaza del Ayuntamiento de Santander convocadas por el Sindicato Médico de Cantabria para exigir, junto a los profesionales, una Atención Primaria de calidad, sobre todo, unas agendas que permitan dedicar al menos diez minutos a cada paciente.

La concentración de protesta contra el deterioro de la atención en los centros de salud ha tenido lugar un día antes de la asamblea en la que el Sindicato Médico decidirá si acepta el preacuerdo de salida de huelga que alcanzó con el Servicio Cántabro de Salud el viernes por la noche.

El vicepresidente del sindicato, Santiago Raba, ha dicho a los periodistas que no sabe si la asamblea decidirá mañana desconvocar o no la huelga, que entrará en su octavo día, aunque cree que lo más probable es que de la reunión salga un aplazamiento "hasta comprobar que se van cumpliendo los acuerdos" porque los profesionales, ha reconocido, no se fían "en absoluto".

"Los médicos de Atención Primaria le hemos tenido que prescribir al señor Revilla y al señor consejero de Sanidad una fórmula magistral de honestidad, fiabilidad y cumplimiento de lo acordado porque los hemos visto deficitarios en esos aspectos. Espero que mañana por la mañana antes de la asamblea nos confirmen que están completamente curados y que no es necesario que sigamos más días con el tratamiento porque nos está costando muy caro a todos los ciudadanos", ha advertido.

LÍMITE DE 35 PACIENTES

Los médicos convocaron la huelga indefinida para reclamar el cumplimiento de las medidas pactadas en 2019 para mejorar la atención y, según ha avanzado Raba, el preacuerdo que se trasladará a la asamblea busca, en líneas generales, que tengan tiempo para ver a sus pacientes, estableciendo un límite de 35, que los médicos de continuidad se integren en los equipos de atención primaria y que se garantice su seguridad, tras las agresiones que han sufrido en los últimos meses.

De hecho, para este lunes se ha convocado una concentración ante el centro de Salud de Los Castros en apoyo a un profesional que fue agredido en mayo y, al día siguiente de la puesta en libertad del agresor, este misma semana, ha denunciado la rotura de las lunas de dos coches de su propiedad.

Durante la protesta de este domingo, en la que no han dejado de sonar los pitos y las sirenas, se han desplegado pancartas con los lemas "Por tu salud, por la de todos" y "Médicos por una sanidad de calidad" .

Y se han visto muchos carteles con frases como "¿Quieres cada día un médico distinto?", "Continuidad=Precariedad", "STOP Agresiones" o "¿Recordáis los aplausos?".

MEDICINA DE GUERRA

El Sindicato Médico ha leído un manifiesto, interrumpido por los aplausos de los asistentes varias veces, en defensa de la calidad de la atención sanitaria, en el que subraya que no se puede permitir que la Primaria siga deteriorándose como lo está haciendo en los últimos años.

Sostiene en el manifiesto que en la Atención Primaria la relación de confianza con el paciente es esencial y que eso no se consigue con los médicos de continuidad y defiende el derecho de los pacientes a ser atendidos adecuadamente.

Y en ese objetivo "el tiempo es el aliado" según el Sindicato Médico, que reclama "un mínimo de diez minutos" para garantizar ese derecho, pero también el de los médicos a que el ejercicio de su profesión sea "gratificante".

Según los convocantes de la huelga, los profesionales han visto como sus agendas se han ido incrementando, ya antes de la pandemia, obligándoles a adaptarse "a una medicina de guerra, una medicina atropellada y de prisas que no tiene sentido en un país como el nuestro".

Tras la lectura, un manifestante ha tomado la palabra como "paciente agradecido" para decir que lleva 16 años con vida gracias a los profesionales sanitarios. "Tenemos que desvivirnos por estas personas porque hacen los indecible", ha pedido.