El científico Josep María Borrás, a favor de extender las mamografías más allá de los 70

El coordinador científico de la Estrategia Nacional del Cáncer del Sistema Nacional de Salud, Josep María Borrás, se ha mostrado este viernes a favor de extender más allá de los 70 años los cribados rutinarios de cánceres como el de mama por el aumento de la esperanza de vida, entre otros factores.

Actualmente, las exploraciones con mamografía se realizan en España en el sistema público cada 2 años desde los 50 hasta los 70, con excepciones para determinados grupos de riesgo.

Borrás ha señalado que existe más debate sobre si rebajar la edad de los cribajes rutinarios de cáncer y no tanto sobre extenderlos por encima, aunque los datos apuntan a la mayor oportunidad de aparición a edades más elevadas.

"Mucha gente percibe que si pasados los 70 no ha tenido cáncer, eso es que ya no lo tendrá. Y es un pensamiento erróneo. Realmente, hasta los 80 u 85 no se puede descartar realmente", ha apuntado el coordinador de la estrategia en cáncer del Sistema Nacional de Salud.

Borrás ha recordado que los cribajes poblaciones en el caso del cáncer de mama, por ejemplo, sirven para diagnosticar finalmente el 30 % de los casos.

La opinión del científico, ha recordado, está en las línea de las recomendaciones de la Comisión Europea, que propuso hace unos meses a los Estados miembros ampliar el grupo de edad objetivo del cribado de mama para incluir a las mujeres hasta los 74 años -frente a la franja de edad actual de 50 a 69 años-, así como medidas de diagnóstico específicas, como resonancias magnéticas para mujeres con mamas especialmente densas.

Borrás ha participado este viernes en el seminario "Entendiendo el cáncer en estadio precoz" organizado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la compañía biofarmacéutica MSD (Merck en EEUU), que ha reunido a distintos expertos en Oncología para abordar cuestiones como el cribado pero también las implicaciones del diagnóstico temprano o las líneas estratégicas de investigación.