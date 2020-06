El cielo soleado y el calor de hasta 40ºC marcarán los próximos días salpicados de tormentas en la mitad norte

Las temperaturas alcanzarán entre 5 y 10 grados centígrados por encima de los valores normales hasta el miércoles

El tiempo seco y soleado con temperaturas calurosas marcarán los próximos días en los que también se esperan algunas tormentas ocasionales, sobre todo en el tercio norte y sistema Ibérico y en otras zonas de montaña, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha señalado a Europa Press que el resumen del pronóstico para los próximos días es "sol y calor", ya que las temperaturas subirán en todo el país y las lluvias serán poco significativas. Por lo tanto, se espera que junio dará paso a julio con tiempo de verano.

No obstante, prevé que este viernes los cielos se irán cubriendo de nubes que dejarán a lo largo del día chubascos y tormentas que serán localmente fuertes acompañados de granizo y rachas de viento fuerte en Burgos, Soria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón y norte de la Comunidad Valenciana, es decir en el alto y medio Ebro y el norte del sistema Ibérico, aunque cesarán a lo largo de la tarde-noche.

Además, en el oeste de Galicia se espera un día nuboso, con algunas lluvias débiles, mientras en el resto del tercio norte y en el entorno del sistema Ibérico se esperan chubascos y tormentas ocasionales.

Ya para el sábado y el domingo, Del Campo espera que el tiempo será fundamentalmente seco y estable tanto en la Península como Baleares, excepto en algunas zonas del extremo norte, donde es probable que los cielos estén nubosos o con intervalos nubosos y que se produzcan algunas precipitaciones.

En el Pirineo podrían tener carácter tormentoso y no se descarta que durante la tarde del domingo lleguen a ser fuertes en el noreste de Cataluña. Tampoco se descartan chubascos en el sistema Ibérico.

En Canarias, durante todo el fin de semana, habrá cielos nubosos o con intervalos nubosos en el norte, con posibilidad de alguna lluvia débil y local en las islas de mayor relieve.

En general, las temperaturas máximas bajarán este viernes aunque se superarán los 35 grados centígrados (ºC) en el valle del Ebro, puntos de Castilla-La Mancha, interior de Andalucía y puntos de Mallorca.

El sábado se notará ya el ascenso progresivo de las temperaturas, pero sobre todo será el domingo cuando suban "claramente" y volverán a superar los 34 a 36ºC en el valle del Ebro, zona centro y mitad sur de la Península. En Baleares y litoral mediterráneo peninsular las temperaturas mínimas serán altas, que no bajarán de 20ºC, lo que dará lugar a "noches tropicales en esas zonas en los próximos días".

En general, las temperaturas máximas seguirán la escalada que iniciaron el domingo hasta el martes y después, el miércoles y jueves descenderán.

EL CALOR SIGUE LA PRÓXIMA SEMANA

En cuanto a la semana próxima, el portavoz espera que el lunes y el martes seguirán subiendo las temperaturas y predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la Península y Baleares. No obstante puede haber algunos intervalos de nubes en el litoral del Estrecho y del Cantábrico y aparecerán algunas nubes de evolución en zonas de montaña de las que podría caer algún chubasco, sobre todo en el sistema Ibérico.

"Brillará el sol y el calor será intenso en la mayor parte del país", ha pronosticado el portavoz que añade que se superarán los 36 grados centígrados el lunes en amplias zonas del centro y del sur peninsular y se rozarán los 38 o 40 grados centígrados en el valle del Guadalquivir y los 35 grados centígrados en la meseta norte y en la depresión del Ebro.

El portavoz ha añadido que el martes se espera un "repunte térmico" y se esperan 38ºC en áreas del centro y del sur de la Península y se rebasarán los 40ºC probablemente en el valle del Guadalquivir. También hará calor en la meseta norte, en la cuenca del Ebro y en el interior de Mallorca, con temperaturas superiores a los 35ºC en todas esas zonas.

Las noches serán calurosas ya que se esperan noches tropicales en el litoral mediterráneo, Baleares, cuenca del Ebro y centro y sur de la Península.

El portavoz espera que ya el miércoles y el jueves bajen las temperaturas respecto a los días anteriores, cuando habrán estado entre 5 y 10 grados centígrados por encima de los valores normales para estas fechas en buena parte de la Península mientras que los valores nocturnos estarán entre 3 y 5 grados por encima de lo normal.

En este contexto, ha explicado que en la primera mitad de la semana, pese a las temperaturas calurosas, no se podrá hablar de ola de calor en sentido estricto, ya que no se cumplen los tres condicionantes para ello que son la intensidad, la extensión y la duración. Así, ha dicho que será un episodio de altas temperaturas, pero ha insistido en que no será una ola de calor.

De cara al próximo fin de semana parece que tras ese alivio de miércoles y jueves las temperaturas volverán a subir.

En Canarias cambiarán poco las temperaturas, aunque pueden subir algo durante el miércoles y el jueves. Finalmente, sobre el viento espera que haya intervalos de levante fuerte en el Estrecho el lunes y el martes mientras en Canarias soplarán los alisios toda la semana.