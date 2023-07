Chris Hemsworth y Elsa Pataky abandonan nuestro país tras disfrutar de unas idílicas vacaciones en Ibiza

MADRID, 11 (CHANCE)

Durante las últimas semanas, Chris Hemsworth y Elsa Pataky han disfrutado de las tierras de nuestro país. El matrimonio llegó junto a sus hijos a Madrid a principios del mes de junio por motivos laborales, pero esta última semana se han dejado ver en la isla favorita de los famosos para disfrutar del verano, Ibiza.

El actor ha compartido en su cuenta de Instagram varias fotografías junto a su mujer disfrutando de sus vacaciones en el mar mediterráneo. Presumiendo de bandera española, de cuerpazos y junto a sus dos hijos, la familia ha disfrutado de sus últimos días en uno de sus lugares preferidos de España antes de marcharse. "A little fun in the sun in Spain", ha escrito el australiano en las redes sociales.

Pero no solo ha sido nuestro país, y es que hace tan solo unos días 'Thor' celebró el 68 cumpleaños de su padre, Craig, en una gran fiesta en Mykonos rodeado de familia y amigos a la que acudió, incluso, Matt Damon.

A pesar de que Chris y Elsa tienen fijada su residencia en Australia, cada vez que pueden aprovechan para viajar a España, ya sea por vacaciones o por motivos laborales. La pareja, con tres hijos en común, lleva una vida estable y familiar en su impresionante mansión de Byron Bay, ubicada en plena naturaleza y con unas magníficas vistas al océano.

Esta vez, el equipo de Europa Press ha captado el momento en el que la familia llegaba a la zona Premium del aeropuerto de Madrid, por lo que parece que finalmente dicen adiós a nuestra tierras para volver a la rutina. Unas semanas muy intensas a las que ponen su punto y final.