Chivite, sobre las declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad: "Hay que saber asumir que te has equivocado"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha considerado que "no estaría de más" que la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', rectificase sus declaraciones en las que ironizó sobre las rebajas de condenas tras la aprobación de la conocida como ley del 'sólo sí es sí'.

"Cuando en política te equivocas, porque nos equivocamos como cualquier otra persona, también hay que saber asumir que te has equivocado", ha señalado Chivite en respuesta a las preguntas de los periodistas.

Al respecto, ha considerado que "no estaría de más que cuando has hecho una declaración que quizás no ha sido acertada, rectifiques en la declaración".