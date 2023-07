Chivite defiende "el valor de la convivencia" durante estos Sanfermines frente a "mensajes de odio al diferente"

La presidenta de Navarra en funciones y secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado que "lo que mejor podemos demostrar estos Sanfermines es el valor de la convivencia, del respeto a la pluralidad y la diversidad" que a su juicio caracteriza a las fiestas, a Navarra y a España. "Ante el mensaje de odio al diferente, no podemos dar un mejor mensaje que de convivencia y de respeto a la pluralidad, que es algo que nos caracteriza como navarros y como navarras", ha señalado.

Así se ha pronunciado este martes, durante el brindis sanferminero del PSN, en el que también han intervenido el cabeza de lista al Congreso, Santos Cerdán, la portavoz en el Ayuntamiento de Pamplona, Elma Saiz, y la secretaria general de la agrupación socialista de Pamplona, Maite Esporrín.

Chivite ha añadido que las de este año van a ser unas fiestas "atípicas por el contexto electoral en el que nos encontramos, pero esto no va a alterar para nada las ganas que tenemos de disfrutar de estos Sanfermines". "Os animo a que disfrutéis mucho de las fiestas, con quien queráis y a quien queráis, y que lo hagáis desde el respeto", ha apuntado.

Por su parte, Cerdán ha subrayado que "nos toca vivir unos Sanfermines donde vamos a lanzar dos cohetes", uno a las 12 horas -el Chupinazo, que da comienzo a las fiestas de la ciudad-, y otro por la tarde, que dará inicio a la campaña electoral. Una campaña, a su juicio, "trascendental" porque "nos jugamos un modelo de vida, de sociedad. "Ese modelo de convivencia o ese modelo de odio que está impregnando la precampaña ya y las instituciones allí donde están los gobiernos de PP y Vox", ha señalado.

Ha reivindicado Cerdán que los Sanfermines "son unas fiestas de respeto, de convivencia", que "deben servir de ejemplo para todos los españoles de cómo es este país, un país plural, diverso, que nos gusta como es, que no nos sobra nadie". "A la derecha, con la ultraderecha, le sobra media España, los que no piensan como ellos", ha subrayado. En este sentido, ha planteado "qué España es la que quiere Feijóo": una España "excluyente, cargada de odio", donde los problemas "en vez de resolverlos con diálogo y convivencia, como los ha resuelto Sánchez", se resuelvan "como propuso Abascal, a bofetadas". Tras llamar a la movilización ciudadana, Cerdán ha afirmado no tener "ninguna duda" de que los socialistas "vamos a ganar" las elecciones generales del 23 de julio.

Elma Saiz, por su parte, ha deseado que cada uno viva las fiestas "como quiera, con quien quiera, solo con una premisa fundamental, que es desde el respeto y la convivencia". "Estamos ya a unas horas de que nuestra querida Pamplona se tiña de blanco y rojo, esto ya está en ebullición, estamos ya palpando esas ganas de fiesta", ha dicho.

Maite Esporrín, por otro lado, ha señalado que van a ser unos Sanfermines "especiales" debido al contexto electoral, y ha reivindicado que "con nosotros todo ha sido ganar derechos". "Sin embargo, si gana la derecha se perderán esos derechos y va a ser muy perjudicial para la ciudadanía en su conjunto, así que no lo podemos permitir", ha apuntado.

En este sentido, ha animado a disfrutar de las fiestas pero también a realizar un trabajo "intensísimo" de campaña. Además, ha apostado por "disfrutar" de estas fiestas "con respeto", y por "trabajar para que no se repita ningún tipo de violencia, por supuesto contra la mujer, ni ningún tipo de violencia".