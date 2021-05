Así vive hoy el chico de 'es una fieshta': el bulo que le dio por muerto y su profesión actual

En el año 2008, Ian Cuesta saltó a la primera línea mediática por su aparición estelar en un anuncio. En él, Ian (que por aquel entonces, era un niño) intervenía en el spot televisivo interpretando el papel de un hijo que le decía a su madre lo siguiente: "¿Cómo no me voy a reír? Es una fieshta?". Esta frase nos descubría a un adolescente que tenía miedo a que la chica que le gustaba le rechazara por su ortodoncia.









Un anuncio que ha pasado a la historia y que todavía queda en el recuerdo de muchos españoles pese al paso de los años y que ha marcado a toda una generación.









Este niño sonreía por la insistencia de su madre ficticia a pesar de que llevaba ortodoncia y recibía sus ánimos. Actualmente, tiene ya 25 años y continúa más vivo que nunca a pesar de los rumores que corrieron alegando que se había suicidado por el bullying sufrido tras ese anuncio. Tal y como cuenta La Vanguardia, era un bulo. Hace un año, sorprendía a todos con su espectacular cambio físico.

Un colaborador de 'Espejo Público', Diego Revuelta, contó las últimas novedades sobre su vida: estudia arquitectura y ha trabajado como tasador, corredor inmobiliario, tasador y monitor de educación física.

Su perfil en Instagram demuestra su cambio físico y también presume de haber sido el chico de "es una fieshta".

"Al principio me hacía gracia y me lo tomaba con humor. Después, de mayor, pensé en decir que era yo el del anuncio, pero estaba viviendo en Buenos Aires y no tenía forma de decirlo y que se enterara todo el mundo", aseguraba en una de sus últimas intervenciones públicas.









Además, también añadía que al principio no notó la repercusión, pero que cuando pasó el tiempo, sus primeros y tíos se lo empezaron a contar. Él no se esperaba que fuera a tener tales consecuencias cuando acudió siendo un niño a ese casting para la grabación de ese anuncio en España.

El spot en cuestión se rodó en Argentina y se vio obligado a cambiar el acento para que pareciera que era español. Ian Cuesta rodó otros anuncios para su país, pero actualmente su vida se encuentra alejada del mundo de la interpretación aunque le gustaría "volver a actuar en anuncios o series".

¿Cuáles han sido sus últimas intervenciones públicas?

Ian Cuesta también ha sido futbolista en equipos de Buenos Aires y en nuestro país, en Granada, aunque tuvo que dejarlo tras sufrir una lesión.

En el año 2015, Cuesta realizó una breve intervención en la televisión argentina para tratar de encontrar a su media naranja. El 'youtuber' Jorge Cremades realizó una investigación a fondo en internet y logró disipar algunas dudas que hemos mencionado anteriormente.

Su vida actual es tranquila y, pese a la pandemia, disfruta de sus aficiones en su Argentina natal y recordando con una sonrisa el spot que grabó en España y toda la repercusión que generó.