Chiara Ferragni, encantada con el estilo de los españoles y deseosa de estrenar su documental (FALTA FOTO)

MADRID, 28 (CHANCE)

La modelo, influencer y empresaria italiana Chiara Ferragni ha aterrizado en España de la mano de Lancome para presentar su nueva paleta de maquillaje, Mademoiselle Chiara Palette, un estuche con los básicos para poder estar lista cada mañana y poder llevarlo en nuestro bolso sin necesidad de tener mucho espacio. Cuatro labiales, un gloss, cuatro sombras de ojos, tres iluminadores y un colorete junto a un set de brochas, todo en una gama de colores que combinan entre si, para poder crear diversos maquillajes.

La modelo nos ha contado en qué se ha basado para crear su línea de maquillaje y cómo funciona la paleta. Además, admite amar el estilo de vestir español y confiesa que está deseosa de que se estrene su documental, un largometraje donde podremos conocer quién es realmente Chiara Ferragni y como ha llegado a convertirse en toda una influencia a nivel mundial.

CHANCE: ¿En qué te has basado para crear esta paleta?

Chiara Ferragni: Quería una paleta que tuviese todo lo necesario, así que he creado una paleta que une todo lo que se necesita para prepararnos por las mañanas y que además puede servirte durante todo el día.

CH: ¿Cómo funciona la paleta?

CF: Después de aplicarte la base tienes todo lo que necesitas en la paleta, cuatro labiales y sombras, diversos iluminadores, las brochas para aplicarlo... Y con los diversos tonos de colores puedes hacer diferentes maquillajes, adecuados para cada ocasión. Además, hemos creado diversos tutoriales utilizando la paleta y estamos haciendo algunos más para poder mostraros todas las combinaciones.

CH: ¿Qué piensas del estilo de los españoles?

CF: Me encanta el estilo español. Creo que es parecido al mío y al italiano. Además, la gente puede vestir como quiera y eso hace que se encuentre mucha diversidad, algo que es genial. Sobre todo me encantan los looks de sport y las combinaciones que los españoles hacen con ello. Me parecen maravillosas.

CH: ¿Qué futuros proyectos tienes en marcha?

CF: Ahora estoy enfocada en mi documental, que será lanzado en septiembre en Italia y en octubre por todo el mundo.

CH: Háblanos un poco de él.

CF: Creo que a la gente le va a gustar, ya que es muy personal y muestra mucho sobre como es mi vida privada, sobre como me planteo las cosas. Además, creo que hay bastantes cosas que van a verse sobre las que nunca me he explicado antes, cosas que han hecho que me convierta en quien soy ahora y que han permitido que llegue hasta aquí.

CH: ¿Qué buscas transmitir con él?

CF: Está hecho con todo el cariño y espero que la gente lo disfrute y lo ame y que inspire a todas las personas que estén siguiendo sus sueños y estén buscando una forma diferente y única de lograrlo. Quiero ayudarles a creer en su mismos y demostrarles que es posible.