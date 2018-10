Chenoa felicita a Bisbal por su próxima paternidad

MADRID, 19 (CHANCE)

Chenoa no quiso faltar a la entrega de premios que organizó la revista Cosmopolitan en Madrid. Hasta el Florida Park de la capital se trasladó la cantante con un impresionante diseño de Rubén Hernández Costura.

La jurado de Tu cara me suena nos habló sobre la inmensa felicidad de Lolita al haber sido abuela por primera vez y del premio que entregaba a las chicas de Operación Triunfo 2017. Además, ante la pregunta por la próxima paternidad de David Bisbal, Chenoa no dudó en confesar que es una verdadera alegría.

CHANCE: Chenoa, vienes de princesa.

Chenoa: Princesa rockera.

CH: ¿Eres muy princesa?

Chenoa: A ratos, tengo mis días, sí un poquito.

CH: ¿Te cuesta mucho decidir qué ponerte?

Chenoa: Soy indecisa en elegir a qué alfombra roja voy porque trabajo mucho y no tengo tiempo. Los premios Cosmo siempre me reciben con mucho cariño y ya tengo mi premio así que soy una chica Cosmo y me apetece estar. Hoy lo doy.

CH: ¿A quién?

Chenoa: A las chicas de 'OT'. Amaia, Ana Guerra, Aitana y Miriam que han logrado esa compenetración entre mujeres, divertidas, me hace mucha ilusión.

CH: ¿Viste su edición?

Chenoa: No podía porque estaba currando a la misma hora, pero las he seguido en redes sociales y sé bastante de cada una de ellas.

CH: ¿Lo sigues ahora?

Chenoa: No, tampoco. Me levanto temprano y no me da tiempo.

CH: ¿Cómo va Tu cara me suena?

Chenoa: Soraya trabaja y está cumpliendo. Me sorprende los altibajos en las galas. Ha habido gente que he puesto un 4 y en otra gala un 12. Hay mucha evolución. Mimi está brutal, María, Corbacho es necesario. Hay mucho ingrediente bueno y el elenco es fuerte y potente.

CH: Te lo pasas genial.

Chenoa: Sí.

CH: Eva González está en tu cadena ahora. ¿Qué te parece?

Chenoa: Fenomenal, maravilloso. Es una anfitriona estupenda y creo que ella pilota muy bien el control de un programa, saber llevarlo. Se la ve contenta y eso es importante.

CHENOA NOS HABLA DE LA FELICIDA DE LOLITA AL HABER SIDO ABUELA

CH: ¿Has hablado con ella?

Chenoa: No, lo vi ayer en El Hormiguero.

CH: ¿No lo sabías?

Chenoa: No. Quería saber quién era, no tenía ni idea.

CH: Lolita es abuelaza.

Chenoa: ¡Qué tremenda abuela guapa con esas piernas! Feliz y encantada está.

CH: ¿Y el pequeño Noah?

Chenoa: Están encantados en la familia que siempre es pura luz y se lo merecen todo. Adoro a la familia, la adoro a ella y me alegra verla feliz.

CH: Bisbal va a ser padre de nuevo. ¿Le has podido felicitar?

Chenoa: No corazón, nada, pero bueno todos son alegrías, siempre son bienvenidos.

CH: Tú feliz con Javier.

Chenoa: Me voy a dar un premio.