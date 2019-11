Chenoa desvela como van los preparativos de su boda con Miguel Sánchez Encinas

MADRID, 8 (CHANCE)

Chenoa no ha querido faltar a la cena solidaria de la Fundación Querer en el hotel Villamagna de Madrid. Allí, Pilar García de la Granja reunió a un sinfín de rostros conocidos que no quisieron dejar pasar la oportunidad de apoyar a este proyecto tan solidario.

Joaquín Prat fue el encargado de conducir esta ceremonia donde pudimos ver a Carme Barceló, Cristina Tárrega, Ana Rosa Quintana, Pedro J. Ramírez con Cruz Sánchez, Antonia Dell'Atte, Mónica Pont, Paolo Vasile, Eugenia Martínez De Irujo y Narcís Rebollo, y Chenoa con su futuro marido, el cirujano Miguel Encinas.

CHANCE: Chenoa, cena para apoyar la investigación de la Fundación Querer.

Chenoa: Sí, a la Fundación Querer los conozco por la Fundación de Eva Longoria y nos conocemos, somos un poco familia. El apoyo es básico. Nunca he podido venir porque siempre he estado muy liada pero esta vez he aprovechado la ocasión.

CH: Manda una ocasión para que la gente ayude a Fundación Querer.

Chenoa: ¡Qué difícil me lo pones! Que piensen que cualquier gesto es positivo, que la gente participe.

CH: ¿Cómo defines la Fundación Querer?

Chenoa: Está hecha desde el corazón. Cuando ya tienes el trato directo con la gente que ha puesto ese sacrificio de horas y de su vida personal, te implicas mucho más.

CH: Has tenido la ocasión de venir con tu chico.

Chenoa: Sí.

CH: ¿Qué tal va todo?

Chenoa: Fenomenal, la verdad es que muy bien.

CH: Lo dejaste claro con ese 'I love you'.

Chenoa: Hombre todo lo que pueda poner de esas cosas ya sabéis.

CH: Se te ve muy feliz con él.

Chenoa: Estoy muy bien, estoy muy tranquila.

CHENOA: "AHORA DISFRUTANDO MUCHO DE LA PARTE DEL CORTEJO Y EL NOVIAZGO"

CH: Es muy guapo.

Chenoa: Hombre, vaya ojazos que tiene.

CH: ¿Hay fecha ya de boda?

Chenoa: Ya estamos intentando compaginar la parte de hospital y quirófano que lleva él y yo con las canciones, a ver cómo lo hacemos.

CH: Pero ya con los preparativos.

Chenoa: Hay ganas a empezar a sentarse a hacer lista de las cosas que hay que hacer que no sé cuántas son porque es mi primera vez.

CH: ¿Será en el 2020?

Chenoa: Sí, si Dios quiere.

CH: ¿Será una boda familiar, una boda pequeña?

Chenoa: No te digo nada porque no sé.

CH: ¿Solo boda?

Chenoa: Ahora disfrutando mucho de la parte del cortejo y el noviazgo.

CH: ¿Te ves como madre?

Chenoa: No sé decirte, hay días que sí, otros que no.

CH: ¿Cómo va a ser el vestido?

Chenoa: Eso todavía nada. Lo importante es cuadrar la fecha.

CH: ¿Los compañeros de OT irán?

Chenoa: Sí, evidentemente sí. Quiero que estén todos, se lo pasen bien.

CH: Fabián dijo que no tenía invitación.

Chenoa: Porque no tengo la fecha. Los puedo invitar, pero no tengo fecha todavía.

CH: ¿Estás nerviosa?

Chenoa: No, bien, contenta, tranquila.

CH: ¿Disfrutando del momento?

Chenoa: Sí.