Chelo García Cortés regresa al Deluxe y se enfrenta a todos sus compañeros

MADRID, 28 (CHANCE)

Todo el mundo esperaba ansioso el regreso de Chelo García Cortés al Deluxe para que tuviera que hacer frente a todo lo que se ha estado diciendo de ella durante los tres meses que ha estado en Honduras y para que de una vez, plantara cara a todos sus compañeros. Ni una cosa ni la otra, la mujer de Marta Roca se sentó en programa y no aclaró nada de nada. Lo que más nos llamó la atención es lo fría que estuvo con María Patiño -aunque no paró de pedirla perdón en toda la noche- sobre todo, cuando entró en el plató que con un tono muy serio le decía: "No sé cómo saludarte" y la presentadora le respondía: "Bueno, pues con dos besos al menos".

Chelo García Cortés tenía una noche muy complicada en el Deluxe, ella misma era conocedora de que sus compañeros no se lo pondrían nada fácil después de la entrevista que ha hecho con una revista de tirada nacional esta semana. En cuanto a su paso por Honduras, poco fue lo dijo sobre le concurso ya que se centró más en los ataques que habían tenido sus compañeros hacia su pareja. Las explicaciones las pedía a Chelo, quería saber por qué se había producido un acoso y derribo a su mujer cuando ella había estado en Supervivientes 2019.

La colaboradora no fue nada clara a las preguntas que se le hacían y solamente confesó que no se arrepentía de la entrevista que había hecho en la revista esta semana, que estaba muy dolida con todo lo que se había dicho sobre Marta y que no entendía el por qué de las críticas de sus compañeros hacía ella y su mujer. Además, en cuanto a las deudas económicas que tiene confesó estar muy agradecida a compañeros como Mila Ximénez -quien le ha dejado dinero en dos ocasiones- y a Kiko Hernández e incluso a María Patiño que también le ha ayudado, pero explicaba que no se habían contando las cosas bien y que la cifra que se ha dado de que su deuda es cercana a un millón de euros es completamente falsa.

Si la llegada al Deluxe ha sido dura, no nos queremos ni imaginar cómo será la vuelta a Sálvame Diario en el que se tendrá que enfrentar no solo a Gema López por primera vez sino a Kiko Hernández, Mila Ximénez y muchos más compañeros que han sido muy críticos con su participación y su vida sentimental.