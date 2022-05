Chelo García-Cortés, escayolada y en el hospital tras su fatal caída en la 'Sálvame Fashion Week'

"Esto no es un susto, es una cabronada" confesaba desanimada la colaboradora, con el radio roto, a su salida del hospital con el brazo en cabestrillo a altas horas de la madrugada

MADRID, 26 (CHANCE)

Chelo García Cortés acaba en el hospital tras una caída en la 'Sálvame Fashion Week'. Parece ser que los colaboradores de 'Sálvame' no pasan por su mejor momento ya que, tras la desafortunada caída de Belén Esteban en la que se rompió la tibia y el peroné, en esta ocasión fue el turno de la gallega.

Con una gran sonrisa en el rostro a pesar de lo sucedido, la colaboradora llegaba a la Clínica La Luz de Madrid en ambulancia, sentada en una silla de ruedas y con parte del brazo vendado y en cabestrillo. Muy positiva, Chelo entraba en la clínica a la espera de conocer su diagnóstico definitivo: "No pasa nada, estoy bien" afirmaba un poquito agobiada, asegurando que, a pesar de su fatal caída, seguía manteniendo su ánimo intacto: "No lo pierdo".

Tras varias horas en el interior del hospital, Chelo volvía a salir mucho más desanimada: "Me duele, me voy porque no puedo más". Visiblemente molesta por la mala suerte de la caída, la priodista confirmaba: "Esto no es un pequeño susto, es una cabronada".

Y es que finalmente no ha sido un simple golpe, ya que el diagnóstico para la colaboradora de 'Sálvame' es una rotura de radio por la que tendrá que guardar reposo durante varias semanas.