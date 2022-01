Chelo García Cortés desvela si su casa está en venta

MADRID, 20 (CHANCE)

Kiko Hernández aseguraba en la tarde de este jueves que el programa tenía un bombazo sobre uno de los colaboradores que se encontraba en plató. Una noticia al parecer muy sorprendente y triste que nos iba a dejar boquiabiertos... y lo cierto es que no se han equivocado, eso sí, a pesar de que todas las papeletas iban para Kiko Matamoros, finalmente ha sido Chelo García Cortés la protagonista.

"Chelo nos sorprende mucho que nos hayamos enterado de esta noticia porque creemos que hay una falta de confianza. Chelo García Cortés, hoy, 20 de enero de 2022, podemos decir que has puesto en venta el patrimonio de toda tu vida, tu casa" anunciaba Kiko Hernández minutos antes de terminar 'Sálvame Diario'.

Una noticia que dejaba a los colaboradores sorprendidos, pero que la propia Chelo García Cortés quitaba importancia: "¿Y eso es malo? Yo hago de mi vida lo que quiero, no quise decirlo... y a lo mejor está quitada ya el anuncio". De esta manera, dejaba a entrever que su vivienda ya no estaba en venta.

Minutos más tarde confirmaba lo que ya había dejado a entrever: "De hecho está quitada de la venta porque en estos momentos no me interesa venderla" y aseguraba que no iba a desvelar los motivos que le habían llevado a quitar el anuncio: "Es mi vida y hablo cuando quiero y lo que quiero. Lo que haya ocurrido no te lo voy a contar". Eso sí, confirmaba que era por un hecho que ha sucedido estos días que le permite seguir viviendo ahí: "Por supuesto".