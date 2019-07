Chelo García Cortés y Dakota, expulsadas de 'Supervivientes 2019'

MADRID, 5 (CHANCE)

Supervivientes 2019 está llegando a su fin y como todos los seguidores del concurso saben, cuando se va acercando las últimas semanas, se suele hacer una doble expulsión. Esto es lo que ocurrió este jueves por la noche. Mónica Hoyos se salvaba por la audiencia de la expulsión y era Dakota quien -entre risas, aplausos y gritos de alegría- se despedía del resto de sus compañeros. Lo que no sabía la exconcursante es que después de la palapa tendría que ir al barco varado y batirse en duelo contra Chelo García Cortés y Mahi para ver quién de las tres era la salvada por la audiencia.

Finalmente, Mahi fue la elegida por los seguidores del programa y de esta forma, Chelo García Cortés y Dakota fueron las más votadas y por tanto las dos últimas expulsadas del concurso. Lo cierto es que a Dakota le sentó súper bien la noticia porque estaba deseando volver a España pero a la colaboradora de Sálvame le sentó fatal. La mujer de Marta Roca ha disfrutado todo lo que ha podido del reality y nos ha dado momentos maravillosos y es que se ha superado como persona y ha demostrado tener una fortaleza interior que muchos no pensaban que tenían.

De esta manera, Chelo García Cortés no ha podido terminar el concurso al lado de Isabel Pantoja y mucho menos despedirse de ella físicamente. Lo cierto es que es una pena porque hubiese sido un momentazo, recordemos que entró al reality porque era uno de sus sueños y encima, tuvo la suerte de reencontrarse con la que fue su íntima amiga y con la que no tenía ningún tipo de contacto durante hace cinco años. Supervivientes no sólo ha reflejado la parte positiva de Chelo sino que ha conseguido que ambas se vuelvan a ver los ojos y se reconcilien.