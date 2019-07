Chelo García Cortés carga contra María Patiño y Gema López antes de volver a España

MADRID, 8 (CHANCE)

Tras haberse convertido junto a Dakota en las últimas expulsadas de Supervivientes, solo es cuestión de horas que Chelo García Cortés regrese a España, sin embargo antes de poner punto y final a su concurso ha hecho unas declaraciones que seguro van a dar mucho que hablar.

Las concursantes eran recibidas en la Cabaña Presidencial por Lara Álvarez, quien les sometía a varias preguntas cambiando su sinceridad por platos de comida. Chelo confesaba que a la compañera de Sálvame que más había echado de menos, era ni más ni menos que Belén Esteban, quien la ha defendido a ultranza durante todo el concurso.

Pero la periodista iba más allá y continuaba sincerándose ya sin premio a cambio sobre sus compañeros de Sálvame: "A quien menos, a los que me han dicho que soy un mueble. Los que me han criticado, que son amigos y que no tendrían valor para venir aquí".

Tras estas sorprendente declaraciones, Dakota le pedía que diese nombres a lo que Chelo respondía tajante: "A las que menos he echado de menos han sido a María Patiño y Gema López".

Dos compañeras que han sido sus amigas durante mucho tiempo y que la han apoyado durante estos meses en los que la colaboradora se jugaba su participación en Supervivientes.