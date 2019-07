Chelo aterriza en España tras su dardo a María Patiño y Gema López

MADRID, 9 (CHANCE)

Chelo García Cortés y Dakota ya están en nuestro país. Las dos últimas expulsadas de Supervivientes han pisado tierra en el aeropuerto de Madrid-Barajas después de un largo viaje.

Sin hacer declaraciones como manda el contrato del reality, las concursantes llegaban a Madrid para enfrentarse a una realidad dura. Mientras Dakota tendrá que ver todo lo que se ha comentado sobre su novio, Chelo se enfrentará a dos compañeras y amigas, María Patiño y Gema López.

Y es que las últimas declaraciones de Chelo en la isla no han sentado nada bien a las aludidas: "A quien menos, a los que me han dicho que soy un mueble. Los que me han criticado, que son amigos y que no tendrían valor para venir aquí", y continuaba con un duro: "A las que menos he echado de menos han sido a María Patiño y Gema López".

Tras estas palabras, las que eran sus dos amigas respondían en Sálvame con tristeza y decepción. Mientras María Patiño aseguraba que era previsible la situación, Gema se mostraba más impasible con ella: "Ni me sorprende ni me duele", y mantenía: "Valor es mirar a la gente a la cara y decir lo piensas, espero que algún día Chelo lo haga".