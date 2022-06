Chayo Mohedano, tras el beso de reconciliación de sus padres: "Me emocionó sobremanera"

La hija de Amador Mohedano y Rosa Benito ha confesado además qué le parecen los ataques de Rocío Carrasco a su familia en la segunda parte de su docuserie, 'En el nombre de Rocío'

MADRID, 30 (CHANCE)

Alejada del foco mediático y dando la callada por respuesta durante demasiado tiempo a las polémicas en las que se ha visto envuelta su familia en los últimos tiempos, Chayo Mohedano rompe su silencio. Y lo hace para dejar claro que, aunque intenta mantenerse al margen, no le parece bien lo que está haciendo Rocío Carrasco con su padre, Amador Mohedano, y sobre su tía Gloria en la segunda entrega de su docuserie, 'En el nombre de Rocío', donde les ha culpado de la separación de la separación de Rocío Jurado y Pedro Carrasco y les ha acusado de arrastrar por el suelo el nombre de su madre. Dolida, la artista desvela que ha hablado personalmente con su prima para decirle que no le gusta lo que está pasando, confirmando así que es la única del mediático clan que todavía mantiene relación con la hija de 'La más grande'.

"Lo que voy a decir de este tema es que no estoy de acuerdo con nada de lo que está pasando, y no quiero mal rollo. Me he apartado de todo esto y no me gusta ver a la gente sufrir, menos ver a los míos sufrir por muchas mentiras que se están contando" ha asegurado en la inauguración de las nuevas atracciones de agua del Parque Warner.

Acerca de cómo es su relación con Rocío Carrasco, Chayo revela que "sigo llamándola y diciéndole todo lo que pienso de todo lo que está haciendo", aunque prefiere no comentar cómo se ha tomado su prima sus críticas a su comportamiento con el resto de la familia: "Eso que te lo diga ella, la tenéis más a mano, que os conteste ella".

Advirtiendo que "no me voy a callar con los míos", la hija de Rosa Benito reconoce que "no he matado por los míos, pero últimamente estoy respirando mucho y muy fuerte para no defender sobre todo... la gente se siente con ese derecho de hablar en primera persona cuando no han conocido nada, como si ellos si pudiesen hablar. Los demás tenemos que estar calladitos" se lamenta, dejando entrever lo cansada que está de que todo el mundo hable en nombre de Rocío Jurado y opine sobre cómo era su relación con su familia.

Volcada en su familia y asegurando que está "bien" y no le pide "más a la vida", Chayo prefiere mantenerse al margen de la polémica y no quiere cargar públicamente contra Rocío Carrasco, aunque sí deja claro que "a los míos les diré lo que pienso y no me callaré absolutamente nada". "Hay gente que quiere tener información para luego desvariar y tomar esa información para hacer daño. Y yo no quiero hacer daño a nadie" añade misteriosa, sin aclarar a quién se refiere con sus dardos.

Además, y aunque es el único miembro del clan que se habla con su prima, Rosario ya adelanta que no estará presente este sábado en la inauguración del Museo de Rocío Jurado por motivos profesionales: "Trabajo, y mientras sea trabajo la familia lo tiene que entender".

La artista no está en el punto de mira solo por la docuserie de Rocío Carrasco, sino también por la reconciliación televisada de sus padres en el programa de Toñi Moreno, 'Déjate querer', donde se dieron un beso de película que ha dado pie a todo tipo de especulaciones sobre si Amador y Rosa podrían retomar su matrimonio. Algo que Chayo admite que no le gustaría: "Me emocionó sobremanera verles volver a besarse. Mi padre estaba muy nervioso, me dio mucha ternura, y a mi madre la vi muy entregada. Se han querido muchísimo, han sido casi 40 años de matrimonio con 4 hijos, nietos". "Es una manera muy bonita de reconciliación y se vio mucha verdad en ese beso, pero creo que segundas partes nunca fueron buenas. Han pasado muchos años y muchas cosas. Lo importante es que vean el presente y el futuro con optimismo... Es una manera de pasar página y de que todo lo que venga sea bueno. Adoro a mis padres y les quiero muchísimo. Soy de las que piensan así" confiesa.

