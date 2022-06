Chayo Mohedano, ¿ha hablado con Rocío Carrasco tras sus duros ataques a su familia? ¡Se lo preguntamos!

MADRID, 23 (CHANCE)

La emisión de los dos primeros capítulos de 'En el nombre de Rocío' ha desenterrado el hacha de guerra entre Rocío Carrasco y los Mohedano. Más fría y dura que nunca, la hija de Rocío Jurado tacha en su docuserie a su familia mediática de "jauría", "egoístas" y "malas personas" y no duda en acusar a su tío Amador y a su tía Gloria Mohedano - a la que además califica de "agria", "amargada" y "envidiosa" - ade haber provocado la separación de sus padres.

Unas durísimas declaraciones que han hecho que la familia de 'La más grande' cierre filas contra Rocío, provocando incluso que algunos miembros del clan que nunca habían hablado hasta ahora rompan su silencio, como Salvador Mohedano, hijo de Amador y Rosa Benito.

"Me duele que haya tanto odio hacia mis padres cuando mis padres han estado siempre, me duele que les traten y a mi tía Gloria también como unos locos y unos delincuentes, a nosotros nadie nos tiene qué decir, no es cierto que nadie nos maneje o nos diga lo que tenemos que decir" estallaba el joven en 'Viva la vida', cargando por primera vez contra su prima.

Mucho más comedida ha estado Chayo Mohedano, que hasta el momento solo ha roto su silencio en redes sociales para defender a su padre tras las declaraciones de Rocío Carrasco sobre la pésima gestión de la carrera artística de su madre por parte de Amador.

La cantante, cuya relación con su prima ha dado mucho que hablar en los últimos tiempos - ya que al parecer la hija de Rocío Jurado sí tiene trato con Chayo - prefiere no pronunciarse sobre la polémica aunque si deja claro en las imágenes exclusivas que os ofrecemos a continuación que no le ha hecho gracia que su prima tache a su padre y a su tía Gloria de "jauría": "Mi prima Rocío sabe lo que yo pienso".

Misteriosa, la hija de Rosa y Amador evita confirmar si ha llamado a su prima tras la emisión de los primeros capítulos de 'En el nombre de Rocío' y con un "ella ya sabe lo que quienso y quien tiene que saber lo que pienso ya lo sabe" deja en el aire su opinión sobre la docuserie.