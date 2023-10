Chabeli Navarro contesta a Alejandra Osborne por apoyar a su padre en el tema de las pruebas de paternidad

MADRID, 6 (CHANCE)

Alejandra Osborne ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre la decisión de su padre, Bertín Osborne, de pedirle a Gabriela Guillén unas pruebas de paternidad para asegurarse de que el hijo que espera la fisioterapeuta es suyo.

A pesar de su intención de mantenerse al margen de la polémica, la hija mayor del artista no ha dudado en salir en su defensa, asegurando que le parece "lógico" que su padre solicite unas pruebas de ADN a su examiga especial: "Yo creo que lo haría cualquiera ¿no?" ha sentenciado después de negar que ella o sus hermanas Claudia y Eugenia hayan 'empujado' al presentador a tomar esta medida tan cuestionada por muchos.

Unas declaraciones a las que ya ha reaccionado Chabeli Navarro, arremetiendo contra Alejandra y opinando que antes de hablar, la hija de Bertín debería ponerse en el caso de Gabriela.

"Es un comentario muy feo. Supuestamente si Gabriela tiene una relación muy seria con Bertín no tendría por qué dudar Bertín de esa paternidad ¿no? Muy feo de su parte. Es lo más normal si hubiera desconfianza ¿no? Entonces está insinuando que hay desconfianza* Que comentario más feo" sentencia.

"Entre mujer y mujer que la deje con el culo al aire a Gabi cuando supuestamente ella conocía a toda la familia, no sé* Me parece un comentario muy feo, pero bueno" añade Chabeli, que no ha dudado en 'declarar la guerra' a Alejandra con un mensaje que no deja lugar a dudas: "Que se pusiera un poquito en el lugar de Gabi por ejemplo, ¿cómo le sentaría a ella que su marido o su novio, si tienen una relación seria, le pidiera la prueba de paternidad?".

Sobre la decisión de Bertín de pedir ahora las pruebas de paternidad, la sevillana reconoce que "no entiendo este cambio. Que no se lo haya pedido anteriormente y acabe de salir ahora esa noticia* no sé cómo habrá sucedido, se está repitiendo la historia que pasó conmigo. Igual igual. Yo desde el primer momento cuando me pidieron la prueba de paternidad dije sí, igual que habrá dicho Gabi, pero bueno...". "Tiene que ser más sincera y contar toda la verdad de su historia porque ni yo ni nadie nos estamos enterando de lo que pasa entre ellos. Tiene que aclararlo" opina, invitando a Gabriela a romper su silencio.