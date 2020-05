Ceuta no retrocederá a la fase 0 porque el brote está "bajo control"

Ceuta no retrocederá "en principio" de la fase 2 a la 0 de la desescalada porque "está bajo control" el repunte que ha elevado a 29 los casos activos y a 271 las personas en aislamiento domiciliario por haber estado en contacto con el coronavirus.

Así lo ha asegurado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa en la que ha anunciado las nuevas zonas que progresarán en la desescalada el próximo lunes y en la que ha querido agradecer al consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero, su "actitud de prudencia".

Esta mañana, Guerrero había mostrado su preocupación por el repunte de casos: "Si no somos responsables nos espera volver para atrás ya que se han detectado 2 positivos y 80 aislados por culpa de una fiesta de cumpleaños y esto no puede ser porque se pueden hacer reuniones de 15, pero no fiestas".

Los últimos datos dados a conocer por la ciudad autónoma elevan a 29 los casos activos y a 271 las personas aisladas, además del cierre de un establecimiento de comida rápida tras dar positivo un repartidor de comida a domicilio.

Según Illa, y tras hablar con el consejero en dos ocasiones, el brote "está bajo control". "Ha habido un mecanismo de detección precoz que ha funcionado y, en principio, si las cosas siguen bajo control no hay ninguna indicación que haya un retroceso de fase", ha afirmado.

En ello ha coincidido el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien ha explicado que Ceuta está haciendo un trabajo de detección y seguimiento "muy bueno", lo cual "favorece" que el volumen de casos sea "perfectamente asumible" por la ciudad autónoma.