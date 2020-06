Ceuta no pedirá la fase 3 por preocupación al tener 500 personas controladas

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha trasladado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que no va a pedir pasar a la fase 3 el próximo lunes ante la "preocupación real" por la situación epidemiológica de la ciudad con casi 500 personas controladas por contactos con positivos.

En una rueda de prensa telemática, el consejero de Sanidad del Gobierno ceutí, Javier Guerrero (PP), ha señalado que Ceuta ha sumado 9 casos en las últimas horas pero actualmente se ha pasado de tener 270 personas controladas a casi 500 "por contactos" con los positivos.

Guerrero ha dicho que sigue "preocupado" por la situación epidemiológica y ha trasladado al ministro que no van a pedir pasar a la fase 3 y que seguirán "como mínimo una semana más en la fase 2 por prudencia, sentido común y responsabilidad".

"Ahora mismo no me atrevo a pedir el pase aunque no tenemos presión hospitalaria, porque desde el 1 de abril no ha ingresado nadie en la UCI y desde el 6 de abril no tenemos fallecimientos", ha explicado.

Illa ha valorado como "muy sensato y muy prudente" que Ceuta no pida pasar a la fase 3, ha añadido Guerrero.

En su opinión, la mayoría de los últimos 9 casos -salvo uno- tienen relación directa con los dos rebrotes registrados en sendas barriadas de la ciudad, actualmente vigiladas por la policía. "Los dos focos están controlados, hemos pasado de tener controladas a 270 personas a casi 500 y estoy seguro que el 95 % no van a tener síntomas, pero la obligación es vigilarlos".

Ha solicitado a los ciudadanos que alerten al servicio de emergencias 112 cuando vean que no existe "responsabilidad individual y colectiva", aunque ha apuntado que en los últimos días ha advertido "más compromiso de los ciudadanos, más mascarillas en la calle y más distancia social". EFE