Ceuta no pedirá el estado de alarma pero anuncia restricciones drásticas

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha descartado hoy la posibilidad de solicitar el estado de alarma ante el "repunte importante" del número de casos pero sí ha advertido restricciones "drásticas" a la movilidad y las comunicaciones con Algeciras (Cádiz) si sigue la evolución actual.

En una rueda de prensa, el presidente ceutí se ha referido hoy a la situación epidemiológica de "verdadera preocupación" de la covid-19 al considerar que desde principios de agosto la epidemia ha producido un cambio brusco y para peor", a pesar de que las cifras por cada 100.000 habitantes sean de las más bajas del país en varios parámetros.

"Hemos sufrido cinco fallecidos, se han alcanzado picos de hospitalizados y se han multiplicado los contagios y si seguimos así en catorce días igualaremos la media nacional en el número de contagios", ha afirmado.

Juan Jesús Vivas ha señalado que, como primera petición, ya ha demandado al Estado la realización de más pruebas PCR en la ciudad.

"Estamos sufriendo un repunte y somos la autonomía de España donde menos pruebas se hacen, por lo que hemos pedido al Ministerio de Sanidad que aumente su número para dejar de ser los últimos", ha dicho.

El presidente ceutí ha anunciado un refuerzo en áreas asistenciales "críticas" como la UCI y ha señalado que hoy mismo se va a promulgar un nuevo decreto con medidas restrictivas para contener la propagación del virus.

Este decreto incluye limitar las celebraciones y eventos a 50 personas en lugares cerrados y a 75 en lugares abiertos "siempre con la autorización previa de Sanidad", el cierre de parques infantiles, del recinto Juan Carlos I, de las pistas polideportivas descubiertas y también incluye el cierre de playas en horario nocturno.

Juan Jesús Vivas también ha anunciado que se va a triplicar la capacidad de rastreadores con 26 nuevos puestos y ha manifestado que "actualmente se está siguiendo a 700 personas y ahora vamos a aumentar esa capacidad así como vamos a insistir en no bajar la guardia en las residencias de mayores".

Finalmente, ha insistido en que no se ha considerado el estado de alarma "pero si se hiciera no sería una decisión política sino un criterio técnico, aunque no descartamos desandar lo andado si seguimos así". EFE