Ceuta lamenta atravesar peor momento pandemia por irresponsabilidad ciudadana

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha lamentado hoy estar pasando el "peor momento" de la pandemia con más de 170 casos activos y 16 personas ingresadas en el hospital como consecuencia de la "irresponsabilidad" de muchas personas que incumplen las normas.

En declaraciones a los periodistas, el consejero de Sanidad del Gobierno ceutí, Javier Guerrero (PP), ha lamentado la falta de "responsabilidad" ciudadana al señalar que hay "muchas personas" que no cumplan con las medidas sanitarias y que estén poniendo en riesgo la salud de todos los ceutíes.

El consejero ha señalado que los brotes más importantes se están dando "en el sector de la construcción ya que trabajan sin mascarillas, desayunan juntos, no son convivientes", así como en el sector de la Educación "no porque no hagan bien las cosas, sino porque está el problema de que es difícil controlar las entradas y salidas donde los niños juegan y se quitan las mascarillas".

Ha criticado que en el ámbito educativo "se trata de un tema de responsabilidad y los padres deberían tenerlo en cuenta, pero si son los primeros que generan aglomeraciones en las puertas de los colegios todo es más complicado".

Ceuta tiene actualmente 870 personas confinadas en sus domicilios por haber estado en contacto con los positivos y ha advertido que "hasta que no se estabilice la curva se va a seguir aumentando el casillero de positivos".

Ceuta cuenta hoy con 173 casos activos y en el Hospital Universitario hay 16 personas ingresadas, cinco de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Desde que el pasado mes de marzo se detectó el primer positivo hay un total de 682 casos de coronavirus acumulados con un saldo de 499 curados y 10 fallecidos. EFE