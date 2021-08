Ceuta defiende la devolución de menores en "situación infrahumana"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asumido la "responsabilidad política" de las repatriaciones de menores no acompañados a Marruecos, suspendidas por un juzgado, y ha defendido que es una medida adoptada "teniendo como máxima prioridad la protección del interés del menor" y aplicada a niños que en ocasiones se encontraban en una "situación infrahumana".

Tras defender sin fisuras las actuaciones con los menores y asumir las decisiones adoptadas, Vivas ha enfatizado que se ha actuado de manera conjunta y coordinada entre la Administración General del Estado y la Ciudad Autónoma de Ceuta".

Durante una comparecencia pública, Vivas ha destacado que fue la ciudad autónoma la que pidió al Gobierno español que activara los recursos pertinentes para que se aplicara el acuerdo suscrito y vigente entre España y Marruecos de marzo de 2007 en relación a las repatriaciones.

"Esta petición fue atendida, y aunque las negociaciones no han sido nada fáciles, se determinó la aplicación del acuerdo y en los términos en los que debía llevarse a cabo el traslado de los menores a su país de origen", según Vivas, que ha catalogado como "hito histórico" estas devoluciones.

La repatriaciones, que comenzaron el pasado viernes y ayer fueron suspendidas por un juzgado durante 72 horas, son para Vivas un hito histórico desde el punto de vista de las capacidades de reacción ante la inmigración irregular y a la hora de actuar de manera eficaz en defensa del interés del menor, que es la filosofía que persiguen ambos reinos.

Acompañado por la vicepresidenta primera del Gobierno de la Ciudad, Maria Isabel Deu del Olmo, el presidente de Ceuta ha insistido en que el menor donde mejor está es con su familia, con su gente y con su entorno, y ha añadido que con esta actuación se está cumpliendo con ese objetivo prioritario.

Estos menores llegaron en mayo a la ciudad, y aquí están en una situación de manifiesta precariedad, porque hay algunos de ellos que están viviendo en asentamientos inadecuados, sin techos, en ocasiones en una situación infrahumana", ha explicado Vivas.

"Quienes no están así se encuentran viviendo en unos recursos que tienen un carácter provisional y que no reúnen las condiciones adecuadas para que un menor permanezcan en ellos viviendo durante mucho tiempo, ha dicho antes de lamentar que se trata de una situación que dura tres meses y para la que no había una solución alternativa.

Ha lamentado que la presión por el mayor episodio de emigración registrado en Ceuta, cuando llegaron más de 10.000 personas en dos días de mayo de forma irregular, tiene desbordada las capacidades de la ciudad.

"Si no se aplican medidas eficaces para el retorno de estos menores a sus países de origen, al final a quien se perjudica es al menor porque se le obliga a vivir en unas condiciones de absoluta precariedad, ha resumido.

Vivas se ha mostrado convencido de que se ha actuado de manera correcta desde el punto de vista legal y ha asegurado que tiene plena confianza en las resoluciones de la justicia a la vez que ha resaltado la rapidez de la actuación judicial ante una situación de emergencia humanitaria y en un ámbito tan sensible como la protección del menor.

Ha precisado que los menores que han sido repatriados desde el viernes en grupos de quince han sido los que se encontraban cercanos a la mayoría de edad, por lo tanto los menos vulnerables.

También ha dicho que el polideportivo 'Santa Amelia' en el que están estos menores presenta una habitabilidad precaria" porque es "un recurso temporal y habilitado de urgencia.