La CESM recuerda que desde hace 25 años no hay una huelga de médicos y lamenta que el Gobierno no haya querido evitarla

El secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Gabriel del Pozo, ha leído a las puertas del Congreso de los Diputados un manifiesto en el que se recuerda que desde hace 25 años no se produce una huelga general de médicos, lamentando así que el Gobierno no haya querido evitarla.

Este martes, 27 de octubre, el 85 por ciento de los médicos de toda España, según ha informado el CESM, están secundando esta huelga general que se producirá el último martes de cada mes que no sea festivo hasta que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no den una respuesta adecuada a las peticiones del colectivo médico.

Y es que, tal y como señala el CESM en el manifiesto, se ha tendido la mano al Gobierno "mil veces" y "la ha rechazado". Además, Illa "no quiere ni escucha" a los profesionales médicos e, incluso, no se reúne con ellos, a pesar de que se lo han pedido en diversas ocasiones y que son los que tienen que sacar al país "de la grave situación sanitaria" en la que se encuentra.

"Hoy los médicos tenemos que iniciar una huelga nacional que no se convocaba desde hacía 25 años, porque no vamos a permitir que ni este ni ningún otro Gobierno desmantele la sanidad publica española. Una huelga que no queríamos iniciar, y que este Gobierno ha tenido en su mano evitar. Un Gobierno que ha olvidado que en Democracia se tiene que dialogar y llegar al consenso, no imponer, porque en Medicina los médicos aplicamos lo que funciona, no lo que nos imponen", han dicho desde la organización sindical.

A su juicio, y según destaca en el manifiesto, los médicos han iniciado una huelga porque consideran que el Real Decreto Ley 29/2020 aprobado hace unas semanas es el "mayor atentado" que se ha perpetrado a la sanidad pública española, a la seguridad de los pacientes y a los derechos incluso como trabajadores.

El objetivo de estas movilizaciones es lograr que se retire la citada normativa, "decreto de la infamia", y se den soluciones a los problemas que tienen los pacientes y los profesionales sanitarios. Así, han trasladado a la actitud de Illa y Sánchez la duración de la huelga nacional.