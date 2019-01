Cesida recuerda que "el riesgo de transmisión de VIH en el ámbito laboral no existe"

El presidente de la Coordinadora Estatal de VIH y sida (Cesida), Ramón Espacio, ha recordado que "el riesgo de trasmisión del VIH en el ámbito laboral no existe". El dirigente ha participado en la presentación de la 'Jornada para la no discriminación laboral de las personas con el VIH', que se ha celebrado en el Consejo de la Juventud de España.

El evento ha contado con la directora del Plan Nacional sobre el Sida (PNS), Julia del Amo, quien ha resaltado que el VIH "ha sido catalizador en la defensa y promoción de los derechos humanos en general". Del Amo ha explicado, además, los próximos pasos para la implementación del Pacto Social por la No Discriminación de las Personas con el VIH, que el próximo 5 de febrero se presentará en la XXIX Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida, en la que se solicitará la adhesión de diferentes agentes sociales e institucionales implicados.

Para abordar los avances en el fin de la discriminación del acceso a la función pública para las personas con VIH y otras patologías, ha intervenido el director general de Función Pública, Javier Rueda, quien ha destacado que la situación actual de desigualdad es fruto de la alarma de pandemia generada en los primeros años de la enfermedad, cuando no se disponía de suficiente información, y se crearon barreras de acceso al empleo público.

En la actualidad, la efectividad de los tratamientos antirretrovirales no justifica esta discriminación. "Queremos a los mejores y no podemos permitirnos el lujo de dejar a gente excluida por tener una enfermedad", ha señalado. El pasado 30 de noviembre, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros la eliminación del VIH, psoriasis, celiaquía y diabetes de los cuadros de exclusión a cualquier empleo público, ya que estas enfermedades no afectan en el ámbito laboral.

Al acto ha acudido también el director general de Igualdad de Trato y Diversidad, Ignacio Sola, quien ha recordado que "actualmente discriminar está prohibido". Según Sola, las nuevas leyes son instrumentos para garantizar la protección de los derechos de las personas con VIH, ya que "los avances sanitarios actuales no justifican la discriminación y el VIH no debe ser causa de segregación en el empleo".

Por otra parte, uno de los afectados por esta discriminación, Roberto (nombre ficticio), ha relatado su caso en el sector de las empresas de seguridad. Tras un examen médico en el que se puso de manifiesto su enfermedad, fue declarado no apto para seguir ejerciendo como seguridad privada tomando como referencia el Real Decreto 2487/1998, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar este tipo de servicios.

Aunque la empresa le apoyó y le reasignó a otro puesto de trabajo, éste era de categoría inferior, lo que supuso pérdida salarial, además de la dificultad de promocionar. "He llorado de impotencia por la calle. Nos obligan a mentir para poder trabajar", ha confesado Roberto.

Por último, el director de Trabajando en Positivo, Julio Gómez Caballero, ha resaltado como novedad de la organización para el año 2019 la creación de un servicio de asesoría jurídica para personas con VIH que hayan vivido una situación de vulneración de derechos en el ámbito laboral.