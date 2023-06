Cesida presenta en el Orgullo "Soy visible", un documental contra el estigma del VIH

La Coordinadora Estatal de VIH y Sida (Cesida) presentará mañana en el pregón del Orgullo de Madrid el documental "Soy visible", que recoge una veintena de testimonios de personas con VIH que el año pasado participaron en la primera 'Marcha Positiva' contra el estigma y la discriminación del VIH.

El documental, realizado por Cesida en colaboración con Anchoa Films y que estará disponible en la plataforma Filmin desde el 28 de junio, es el relato colectivo de personas que en noviembre de 2022 participaron en el primer Pride Positivo, un macroevento para visibilizar a las personas con VIH, "que en España suponen una de cada 300", según el secretario general de Cesida, Ramón Espacio.

En treinta minutos, el documental recoge no solo testimonios, también fragmentos de dos obras de teatro "Mujeres con V" y "El círculo rojo", escritas e interpretadas con personas con VIH, y que fueron representadas en Madrid, en el Ministerio de Sanidad.

El Pride Positivo de 2022 fue el primero que se organizó en el mundo de estas características y el documental condensa como este macroevento supuso un paso adelante en acciones de lucha, reivindicación y empoderamiento.

"Hemos cambiado el lema de silencio igual a muerte, por el de acción igual a vida", ha dicho el director de Cesida, Toni Poveda, que ha subrayado que en estos 40 años el tratamiento ha conseguido revertir el VIH en una enfermedad crónica, pero el estigma sigue como en los años ochenta.

Rosa, una de las voces del documetal, de 58 años, de Fuerteventura y con VIH desde hace tres décadas comenta: "de lo que no se habla, de lo que no sale a la calle, no existe. Esta es la manera de manifestar que el VIH sí existe, y no es un impedimento para vivir como el resto de la sociedad".

El documental es obra novel de Fernando Carvalho y Carlos Martínez, y ha sido patrocinado por Gilead, Janssen y la compañía ViiV Healthcare.