El CERMI premia al director general de Fundación ONCE por su ayuda a las personas con discapacidad y sus familias

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha entregado este lunes el 'Premio Cermi.es 2020' en la categoría Activista-Trayectoria Asociativa al director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, según ha informado la entidad.

La ceremonia de entrega de estos galardones, concedidos cada año por el CERMI para reconocer públicamente el trabajo de personas, empresas, administraciones y organizaciones y para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, ha tenido lugar en la sede de Fundación ONCE.

El acto de entrega ha sido conducido por el vicepresidente primero del Consejo General de la ONCE y primero ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; y ha contado con el presidente Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda; y también con la participación de la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, quien ha sido la responsable de dar lectura al fallo del premio.

Así, el CERMI ha concedido este premio a Martínez Donoso por ser una persona que "desde su militancia de décadas en el Grupo Social ONCE, ha desplegado una actividad ingente y socialmente fecunda en favor de las personas con discapacidad y sus familias, grajeándose el respeto y la estima del movimiento asociativo".

El presidente Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha agradecido "su gran labor". "El CERMI ha acertado premiando a un activista de primera, con el que nos sentimos orgullosos en esta casa", ha destacado.

Por su parte, el presidente de CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, ha sido el encargado de entregar el galardón y el diploma acreditativo a Martínez Donoso. En este sentido, ha mostrado su afecto personal al premiado y ha asegurado que "precisamente el activismo es el resorte y el foco que va a desplegar el cambio" que necesitan las personas con discapacidad". Asimismo, ha destacado "su gran calidad humana y profesional, que, ligada a su calidez", hace de él una de las personas "más queridas".

Por último, el galardonado, Martínez Donoso, ha hecho un repaso a toda su trayectoria profesional y ha agradecido la empatía y el compromiso de los compañeros con los que se ha topado dentro de la ONCE. "Con 11 años entré en la ONCE y allí me enseñaron la posibilidad de aprender el braille, me lo enseñaron todo", ha recordado.

"Me habéis enriquecido como persona y como profesional, gracias a todo el movimiento asociativo y a todas las personas que lo hacéis posible cada día. Sin el gran paraguas de la ONCE este premio no hubiera sido posible", ha manifestado el premiado.