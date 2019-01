Cepeda nos confiesa a quién pertenece ahora su corazón

MADRID, 23 (CHANCE)

Luis Cepeda será uno de los galardonados durante la próxima entrega de Premios Cadena Dial y no quiso faltar a la rueda de prensa que tenía lugar ayer en Madrid.

El cantante nos explicaba que significaba este premio y como había sido el año para él, tanto en la musical como en lo personal, confesándonos a quién pertenece su corazón ahora que no está con Aitana.

CHANCE: ¿Cómo has recibido el premio de Cadena Dial?

Cepeda: Pues ha sido un año muy bonito, no he dejado de poner cadena dial para ver si sonaba y es increíble recibirlo, es todo una sorpresa y sobre todo con muchas ganas de seguir currando y seguir con esta familia.

CH: Sigues con tu disco en Málaga ¿vas a continuar con tu gira?

C: Sí claro voy a continuar, nos quedan 26 o 27 conciertos y más que están saliendo para verano.

CH: Este 2018 ha sido perfecto para ti ¿qué le pides al 2019?

C: Lo mismo que el 2018, si todo es igual genial incluso si es algo peor está correcto.

CH: ¿Qué conciertos tienes próximos?

C: El viernes y el sábado tengo concierto en Galicia.

CH: ¿Cómo es compartir escenario con todos estos grandes?

C: Pues son sueños, hace tres años no me imaginaba estar aquí, ni recibir un premio de esta categoría.

CH: ¿Cómo has pasado las navidades?

C: He tenido menos tiempo, pero intento que las cosas en familia sean como siempre y estar con ellos.

CH: ¿Te consideras que has cambiado mucho este año en la madurez y en la música?

C: Sí hemos tenido la gira de OT ahora la mía, vas cogiendo más tabla y si me siento más maduro.

CH: ¿Qué te ha parecido la elección para Eurovisión?

C: Bien es una canción movida, todas eran válidas para ir.

CH: ¿Y ahora tu corazón sin Aitana cómo está?

C: Bien estoy con mi madre.