La ex de Cepeda niega que se siga viendo con él a espaldas de Aitana

MADRID, 13 (CHANCE)

Graciela Álvarez Lobo ha dicho basta. La periodista de Real Madrid Televisión ha querido desmentir las informaciones de Jordi Martin donde se afirmaba que ella continuaba viendo a Cepeda a espaldas de Aitana.

Muy molesta, la presentadora del programa 90 minuti compartía en sus stories de Instagram un mensaje donde negaba categóricamente lo dicho por el paparazzi y aseguraba que en esas fechas ella se encontraba fuera de España: "Nunca he querido entrar en esto y espero no tener que hacerlo en el futuro. Esta información es falsa, de principio a fin. Y lo que sugiera, también. Visto que por la vía judicial esto podría demorarse años quiero que quede claro lo antes posible que esto no es verdad, y aunque la explicación está de más, yo ni siquiera estaba en España. Que este mensaje sirva como principio y final porque no voy a entrar a desmentir todos los rumores que sean tratados como hechos".

Así respondía Graciela a la información que dio Jordi Martín hace unos días en Cazamariposas donde aseguraba que "en una cena en el Museo Chicote de Madrid el 21 de julio, delante de periodistas deportivos importantes de este país, confirmó que se seguía viendo con Cepeda a espaldas de Aitana".

Y es que desde que dio por terminada su relación con Luis Cepeda, la periodista ha tratado de desvincularse de todo lo relacionado con el universo OT. Ahora que los dos extriunfitos han puesto fin a su idilio, la rumorología ha vuelto a salpicar a esta asturiana afincada en Madrid; una situación a la que ha querido ponerle freno antes de que fuese a más.