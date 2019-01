La CEOE quiere conocer "un poco más a fondo" la deducción para empresas con mujeres en consejos de administración

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha rehusado valorar este martes 15 de enero la nueva deducción en el Impuesto sobre Sociedades vinculada a la incorporación de mujeres en los consejos de administración de las empresas, prevista en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2019.

"Hoy por hoy tenemos la noticia, sinceramente, por la prensa. A mí no me gustaría decir en estos momentos nada sobre la medida porque nos gustaría conocerla un poco más a fondo y saber si son mujeres de consejo de administración o son directivas o no. Sí nos gustaría profundizar un poco más en ese sentido y entonces lo valoraremos", ha explicado.

Garamendi se ha expresado así en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la clausura de la sexta edición del 'Proyecto Promociona - Programa Ejecutivo de Mujeres en la Alta Dirección', impulsado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y CEOE, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Sobre la presencia de más mujeres dentro de la Dirección de la CEOE, el presidente ha detallado que la pasada semana se han incorporado dos directivas al equipo y "habrá alguna incorporación más". Además, Garamendi ha destacado que ha planteado "cinco empresarias de reconocido prestigio" que van a entrar a formar parte del Comité Ejecutivo y que propondrá un cambio de estatutos para ampliar las Vicepresidencias y que "dos, tres, cuatro mujeres empresarias" sean vicepresidentas de la CEOE.

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha dado la bienvenida a la bonificación fiscal de empresas que incorporen mujeres a sus consejos de administración, como prevé el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019. "Todo lo que sea una política de incentivos nos parece muy positivo porque la Ley de Igualdad está articulada desde 2007 pero su cumplimiento ha sido muy deficitario", ha subrayado Murillo.