Centros de idiomas piden que sus profesores sean vacunados al mismo tiempo que los que imparten enseñanzas regladas

La Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI) se ha dirigido a las administraciones competentes para solicitar que se aplique al profesorado de sus centros el mismo calendario de vacunación que rige para los profesionales de enseñanzas regladas, tanto en educación Primaria como en Secundaria o universitaria.

"El coronavirus no distingue ente centros reglados y no reglados, como son los de FECEI", afirma el presidente de FECEI, Scott Markham. Según indica, "contagia en todos ellos por igual y carece de sentido que puedan estar vacunados los profesores de colegios o institutos, y no lo estén los profesores de centros de enseñanza de idiomas, como sucede en España en el momento presente".

Las organizaciones de FECEI se están dirigiendo a las autoridades competentes en cada comunidad autónoma para solicitar que se les apliquen los mismos calendarios y protocolos en materia de vacunación.

Según señala la Federación, hoy por hoy son 10.000 los profesores de este tipo de centros, que imparten clase a un cuarto de millón de alumnos, los que han quedado al margen de la campaña, teniendo "el mismo riesgo de contagio que sus compañeros de las enseñanzas regladas".