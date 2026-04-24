Centro Oeste dona una selección de libros infantiles y juveniles al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda

El centro comercial Centro Oeste reafirma su compromiso con Majadahonda mediante la donación de 25 libros de literatura infantil y juvenil al Aula Hospitalaria del Hospital Universitario Puerta de Hierro, ubicado en el municipio majariego.

Como explica Alfonso Canora, gerente de Centro Oeste, "al estar situados tan cerca del Hospital Puerta de Hierro, nos sentimos muy vinculados a su labor. Con esta entrega de libros queremos acompañar a los pequeños y jóvenes en su proceso de recuperación y fomentar el hábito de la lectura durante su estancia."

Esta iniciativa, que se realiza con motivo del Día del Libro, se integra dentro de la estrategia de responsabilidad social del centro comercial, sumándose a otras campañas solidarias previas como la donación de juguetes.

Sobre el Aula Hospitalaria

Las Aulas Hospitalarias son unidades escolares fundamentales situadas en instituciones sanitarias. Su objetivo es garantizar el derecho a la educación y la continuidad del aprendizaje de los alumnos hospitalizados, evitando el desfase escolar y favoreciendo activamente su recuperación anímica. En concreto, el Hospital Puerta de Hierro consolidó este servicio en 2018, contando actualmente con un equipo de docentes de Secundaria, Primaria y especialistas del Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (SAED).