El Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca estudiará un desconocido campo de los tumores intracraneales

Científicos del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca participarán durante dos años en un nuevo estudio que se centrará en el campo de los meningiomas rabdoides, que son de los más agresivos y "poco conocidos" umores intracraneales.

Este estudio será financiado gracias al trabajo de la Asociación René Rodríguez Tobar, que ha iniciado una campaña para captar donaciones y que pretende ahondar en este desconocido campo a través de una investigación que liderará la especialista Dolores Tabernero.

Todo comenzó cuando René Rodríguez Tobar, un joven canario y estudiante de Informática en la Universidad de Salamanca (USAL), conoció que tenía un meningioma rabdoide, desde entonces empezó a interesarse por avanzar en este campo del conocimiento y ahora, tras su fallecimiento, la familia ha decidido "tomar el testigo" y seguir adelante con el proyecto.

Así lo ha señalado su hermana Maite Rodríguez, quien ha intervenido telemáticamente en la presentación del proyecto, junto a la vicerrectora de la USAL Purificación Galindo, el director del Centro de Investigación del Cáncer (CIC), Eugenio Santos, y los investigadores Dolores Tabernero y Álvaro Otero.

Los meningiomas son los tumores más frecuentes del sistema nervioso central, habitualmente son de crecimiento lento y benignos, pero está el rabdoide, que es "agresivo" y "poco conocido" por su baja incidencia.

A este respecto, los investigadores han explicado que hay unos 250 casos contabilizados en el mundo. No obstante, han matizado que la cifra puede ser más alta y que no se conocen más pacientes con él por ser poco común y no estar catalogado en algunos servicios hospitalarios.

La idea ahora es "centrar la búsqueda" y saber, con mayor exactitud, cuántos hay, para lo que se pondrán en contacto con los 60 servicios de neurocirugía que actualmente están operativos en España, para luego seguir con el conocimiento del tumor desde el punto de vista genético, y adentrarse después en posibles vías para curar a los pacientes que lo tienen.