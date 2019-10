Centenares de personas se manifiestan en Barcelona al grito de "nuestra juventud no se toca"

Centenares personas se manifiestan la tarde de este jueves en el centro de Barcelona al grito de 'El nostre jovent no es toca' (Nuestra juventud no se toca) y 'No són violentes, són valentes' (No son violentas, son valientes'.

Bajo el lema 'Pels drets i les llibertats, prou repressió: No toqueu el nostre jovent', con representantes de sindicatos docentes y estudiantiles y el cantautor Lluís Llach portando la pancarta, han coreado consignas como 'No és violència, és autodefensa' y para pedir la libertad de los presos.

Han llamado a la manifestación, que se ha iniciado en la plaza Universitat de Barcelona, la Intersindical-CSC, Ustec·Stes, CGT, el Sindicat d'Estudiants (SE), sectoriales de la ANC, entre otras entidades.