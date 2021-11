Un centenar de personas protestan frente a local incendiado con 4 víctimas

Un centenar de personas se han concentrado esta tarde frente al local en el que han muerto por un incendio cuatro personas de una misma familia, entre ellas dos niños de corta edad, y denunciar que "no es un caso aislado, sino parte de la violencia diaria que sufren muchas familias sin recursos".

El Sindicato de Vivienda de l'Eixample Dreta (SHED), junto con la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha convocado la concentración en la plaza Tetuán frente al local ocupado de una antigua sede bancaria en el que se ha registrado este suceso.

El incendio de la antigua oficina bancaria se ha producido poco antes de la seis de la mañana, sin que los servicios de emergencias hayan podido salvar la vida de cuatro personas, que han sido halladas inconscientes en su interior: una pareja formada por un hombre pakistaní y una mujer rumana, y sus dos hijos menores, que llevaban dos años viviendo en este local en condiciones precarias.

Desde la PAH y la APE han denunciado las condiciones de pobreza habitacional y energética que suelen ocasionar este tipo de incendios, y que según un comunicado de ambas asociaciones, "empeora cada vez más por los elevados precios de alquiler de las viviendas, los obstáculos que pone el mercado inmobiliario y la falta de políticas de vivienda para aumentar el parque público".

Durante la concentración, la portavoz de APE, María Campuzano, ha denunciado que la situación se debe a que no hay una ley integral que garantice el derecho a la vivienda.

La portavoz de la PAH, Lucia Delgado, ha urgido al Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y al Gobierno a buscar soluciones y ha denunciado su "ineficacia ante el problema de vivienda pública" que existe en la ciudad.

El SHED, por su parte, ha acudido a la concentración con el lema "No son muertes, son asesinatos. Es una guerra contra los pobres", ha denunciado también las dificultad para acceder a la vivienda en la ciudad de Barcelona y ha considerado que las muertes de esta madrugada son sólo "la punta del iceberg".

Durante la concentración se han escuchado gritos como "No quieras que me calle, si me echas a la calle" o "Familias en la calle, y no le importa a nadie".

En el lugar de los hechos, diferentes personas han depositado velas y mensajes para recordar a las víctimas. EFE

