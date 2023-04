Celia García Obregón desvela qué le parece el libro de su hermana Ana

MADRID, 22 (CHANCE)

Ana Obregón está de plena actualidad, pero hasta que no regrese a España no podremos hablar con ella y preguntarle todas las cuestiones que siguen estando en el aire sobre su maternidad a los 68 años. Ahora, ha salido a venta el libro que empezó a escribir su hijo Aless y que ella misma ha terminado. En él podemos encontrar reflexiones de un joven que se enfrentaba al cáncer y la historia de cómo lo vivió toda la familia.

La bióloga lo ha dejado claro: su maternidad es el resultado de cumplir la última voluntad de su hijo. Aless le confesó a sus padres que quería ser padre y Ana lo ha llevado a cabo por gestación subrogada en Miami de una niña que legalmente es su hija, pero que biológicamente es su nieta, porque está concebida con el esperma del joven.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Celia García Obregón y nos ha confesado que ya tiene en su poder el libro de su sobrino Aless, 'El chico de las musarañas': "Ayer lo pedí y me llegó". La hermana de Ana nos ha comentado que aún no lo ha podido leer entero pero que ha "leído bastante del borrador" y nos asegura que se trata de un libro "muy triste".

Le hemos preguntado también por Alessandro Lequio y por cómo está llevando él todo el proceso y lo cierto es que Celia se ha limitado a decirnos que tiene buena relación con él y que no tiene conocimiento de cómo está viviendo estos meses tan convulsos desde que hemos sabido de la maternidad de Ana: "No lo sé. Yo lo único que te digo es que quiero mucho a Alessandro".

Una sentimiento que también tiene Javier García Obregón, ya que nos confesaba que "no he hablado con él pero me da igual" cuando le preguntábamos si sabía cómo estaba llevando el colaborador esta situación. Eso sí, nos aseguraba que "estoy encantado de hablar con él cuando quiera. Estamos todos encantados".

Si hay algo en lo que coinciden todos los hermanos de la presentadora de televisión es que mantienen una buena relación con Alessandro Lequio, pero ninguno ha querido entrar a comentar la actitud que este ha tenido en los platós de televisión ni los comentarios que ha hecho respecto a la maternidad de Ana.