El PP celebra "el cambio de postura del Gobierno" para "buscar solución" a los regadíos de Doñana

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha celebrado este jueves el "cambio de postura del Gobierno socialista para entablar una negociación" en referencia al proceso de diálogo que han iniciado la Junta y el central para "buscar una solución" a los agricultores afectados por el Plan de la Corona Norte de Doñana en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, González ha subrayado que esa "ha sido siempre la voluntad" del Gobierno andaluz que "no se ha movido un milímetro en su idea de resolver una injusticia histórica con los agricultores creada por el PSOE en 2014", apuntando que "lo que ha cambiado es la actitud del Gobierno socialista que ha dado marcha atrás en su postura de negarse a hablar y a oír a los agricultores y al Gobierno de Andalucía".

Asimismo, ha afirmado que "no tiene dudas" de que el Gobierno de España "no se hubiera querido sentar a hablar con los propios agricultores si no se llega a tramitar la iniciativa", por lo que considera que esta Proposición de Ley (PDL) es el aval que tienen los agricultores para que el Gobierno cumpla, porque no se retira, sino que se pospone un mes a expensas de llegar a un acuerdo que satisfaga a los agricultores afectados".

En este sentido, ha remarcado que "el acuerdo tiene que tener el visto bueno de los agricultores afectados" como ha manifestado de manera "clara, rotunda y tajantemente" el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, ya que "si no es así se retomaría el trámite parlamentario de la Proposición de Ley".

Asimismo, ha explicado que el aplazamiento de esta PDL "fue consensuado" los agricultores y que, precisamente en la feria Fruit Attraction, celebrada en Madrid, tuvieron "un encierro con los agricultores afectados y con parte de los representantes del sector" para "valorar la propuesta de diálogo ofrecida por el Gobierno para buscar una solución" y "los propios agricultores vieron con buenos ojos esa nueva vía que hasta ahora estaba cerrada por el Gobierno de España".

En este sentido, ha apuntado que "tienen claro" que esto "tiene que tener un límite temporal" que "es algo que pidieron también los agricultores", toda vez que ha subrayado que Juanma Moreno "siempre ha hablado de diálogo y de mano tendida" y que "ha habido una administración que hasta ahora se ha negado a hablar y a oír siquiera a los agricultores" y que "ahora se va a atender esa petición", pero con la PDL "como aval" para llegar a un acuerdo porque "es un problema que generó el PSOE en la Junta y que afecta a cientos de familias del Condado de Huelva".

Por otra parte, ha señalado que esta situación "se puede solventar" para que "muchos de los agricultores afectados puedan seguir cultivando allí, porque hay más de 150 hectáreas que no están en la demarcación del Guadalquivir sino en la del Tinto-Odiel-Piedras", por lo que considera que "se pueden salvar adaptando la Ley Forestal de Andalucía a la de España, ya que la andaluza es más restrictiva, sin tocar el Guadalquivir". "Creo que hay muchas vías para poder solucionar el problema de estas familias por la vía del diálogo", ha concluido.