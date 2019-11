Celaá:Quien esté interesado en cambiar tratamiento a concertada que lo diga

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha dicho este lunes que el Gobierno no ha cambiado "para nada" su tratamiento a la red concertada, por lo que ha comentado que si "alguien o alguienes están interesados en cambiar ese tratamiento que lo diga y que diga por qué".

Lo ha señalado al recibir en un acto a los estudiantes premiados en las fases nacionales, internacionales e iberoamericanas de las Olimpiadas Científicas 2019 y después de que, tras la polémica surgida por unas declaraciones suyas de la semana pasada, este lunes los obispos hayan asegurado estar "perplejos".

"Nuestra posición para nada ha cambiado, creo que lo aclaré en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de manera explícita", ha recalcado la ministra, que ha enfatizado: "el Gobierno no ha cambiado para nada el tratamiento con la red concertada, no ha cambiado el tratamiento".

Para a continuación añadir: "por tanto, si hay alguien o alguienes interesados en cambiar ese tratamiento que lo diga y que diga por qué".

Ha explicado que desde el Ejecutivo no tienen "ningún otro tratamiento" que el que llevan a cabo "hasta la fecha, con respeto" a la concertada.

La ministra ha recordado que "la educación es un derecho fundamental que implica la obligación correlativa de los poderes públicos para prestarlo".

Tal y como se hace a más de 5 millones de alumnos en todo el territorio nacional, "desde los más pequeños pueblos hasta los centros de las ciudades", en distintos centros públicos, gestionados por las comunidades autónomas y con unos buenos profesionales, ha aseverado.

Fue el pasado jueves cuando Isabel Celaá dijo que la libertad de los padres para elegir un centro de enseñanza no es emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución", lo que provocó reacciones de los centros concertados, la Iglesia y del PP.

No obstante, el pasado viernes, la ministra especificó que no es un derecho constitucional de los padres el elegir un determinado centro si no existen plazas suficientes.