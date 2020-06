Celaá: me sorprende que Cs identifique su razonamiento con Vox

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado que le sorprende que en el debate sobre la reforma educativa "se identificaran en el voto" los partidos que presentaron enmiendas a la totalidad (PP, Cs y Vox), pero sobre todo que la formación naranja identificara su razonamiento "con el argumentario de Vox".

En declaraciones en Onda Cero, la ministra de Educación ha reconocido que está "realmente difícil" alcanzar un acuerdo sobre la reforma educativa, que ayer pasó el primer examen frente al rechazo de PP, Vox y Cs, a pesar de que están identificados "los temas y los problemas que acucian", como reducir el porcentaje de repetidores, que es tres veces más que en los países del entorno.

La ministra se ha referido a la importancia de que el inicio del curso sea presencial, "eso es insustituible" -ha aseverado- aunque con "medidas de seguridad" mientras permanezca la pandemia, lo que obligará a los centros a adaptar nuevos espacios o a solicitar alguno adicional fuera de ese centro si no los tuviera.

Respecto a la asignatura de religión que no será obligatoria y no contará en la nota media para becas o el acceso a la universidad, Celáa cree que no supone "un cambio filosófico tan importante a lo que había en el año 13" y se ha mostrado dispuesta a seguir hablando "con todos los sectores y fuerzas políticas".

En relación a la retirada de estatuas de Cristóbal Colón en algunas ciudades del mundo en el contexto de las protestas raciales, la ministra de Educación ha opinado que no le parece bien: "Creo que las ciudades tienen su historia, sus momentos, y esos momentos y esa historia debe ser respetada para aprender de ella, entre otras cosas". EFE