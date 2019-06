Celaá: quitar pancartas contra el maltrato es perder intensidad en su lucha

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha rechazado este miércoles que el Ayuntamiento de Madrid haya retirado pancartas contra la violencia machista, lo que a su juicio implica "perder el pie, perder intensidad y perder recursos" en la lucha contra la violencia de género.

Celaá ha hecho estas manifestaciones a los periodistas en la presentación de un estudio sobre acoso escolar en alumnos con discapacidad este miércoles, día en el que se ha confirmado que el asesinato de Ana Lucía Silva el pasado viernes en Córdoba fue un crimen machista, el número mil desde que empezaron a registrarse las estadísticas en 2003.

"Rechazamos absolutamente que se retiren todas esas apelaciones que son precisas para recordar a la ciudadanía que esta enorme lacra tiene que ser erradicada absolutamente de la sociedad española", ha dicho la portavoz después de que ayer el PP comenzara a retirar las pancartas contra la violencia machista instaladas en las Juntas de Distrito del Ayuntamiento de Madrid que le corresponden.

Celaá ha incidido en que la igualdad de género es un principio, ha instado a continuar peleando para terminar con este problema y ha recordado que se ha trabajado mucho "por conseguir" un pacto de Estado contra la violencia de género.

"Tenemos que seguir luchando y por lo tanto rechazamos desde el PSOE y desde el Gobierno lo que significa perder pie, perder intensidad, perder recursos en la lucha contra la violencia de género, no contra la intrafamiliar, no contra la doméstica, sino contra la violencia de género que no es otra que el asesinato de una mujer por parte de un hombre aprovechando la debilidad de esta", ha subrayado.

Y ha recalcado que seguirán "reclamando, luchando y peleando" porque la lucha contra la violencia de género sea "una conquista de la sociedad española".