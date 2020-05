Celaá pide al PP que no vuelva "al día de la marmota" sobre el fin de la educación especial porque "no es cierto"

La ministra de Educiación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha pedido al PP que no regrese "al día de la marmota" en sus acusaciones sobre el cierre de colegios de educación especial porque, según ha inicado, las afirmaciones de los 'populares' sobre este tema "no son ciertas".

Celaá ha respondido este miércoles durante el Pleno del Congreso a una pregunta formulada por el diputado del PP Óscar Clavell, quien le ha acusado se "tener una ruta marcada" para "asfixiar económicamente" a estos centros para provocar, después, su "vaciado y cierre". El representante 'popular' ha denunciado, además, que la ministra está realizando esta operación "de tapadillo", aprovechando el estado de alarma y que la sociedad en condinamiento "se encuentra sin derecho ala manifestación".

A su juicio, Celaá quiere que su Proyecto de Ley de Modificación de la LOE (LOMLOE), en fase de tramitación en la Cámara baja, se apruebe en esta situación excepcional por la crisis sanitaria y evitar a "expertos, plataformas y asociaciones". "Se ha convertido en la liberticida mayor del reino", ha apuntado Clavell, para señalar que, nunca nadie antes había "hecho enfadar en tan poco tiempo" a tantos colectivos del sector juntos.

Para Celaá, estas declaraciones del diputado son "irresponsables", "injustas" e "infundadas", además de "provocadoras" porque, según ha indicado, nada de los dicho es cierto y, a su juicio, está generando "un sufrimiento injusto a las familias". Del mismo modo, ha recordado al PP que "no se puede pedir una cosa y la contraria", en relación con sus denuncias porque "el Parlamento no funciona" durante el estado de alarma y su petición, al mismo tiempo, de que "no se tramite" la LOMLOE durante la crisis.

EL PP LE ACUSA DE ANTEPONER SUS INTERESES PARTIDISTAS

Sin embargo, para Clavell, la ministra está echando "por los aires" lo "más sagrado" que es la "libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijos" y ha acusado a Celaá de anteponer "sus intereses partidistas" al "interés superior del menor". "No son un porcentaje, ni un número, son personas y está experimentando con ellos como conejillos de indias", ha criticado el diputado 'popular'.

Celaá ha respondido, en este sentido, que el texto que incluye la LOMLOE sobre la escolarización de menores con necesidades especiales en centros ordinarios está en la LOMCE, aprobada por el PP, y que la novedad es que el Gobierno, si se aprueba la LOMLOE, se "concede un plazo de 10 años" para "dotar de recursos a los cetros ordinarios que lo necesitan" y con "audiencia a las familias" que, según la ministra, el PP no hacía. "¿Más recursos es cierre de centros?", se ha preguntado la ministra para concluir su intervención.