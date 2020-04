Celaá: "Ningún alumno perderá el curso escolar por el Covid-19"

La ministra de Educación defiende el acuerdo para fomentar la promoción de curso pero niega que se otorgue un "aprobado general"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha asegurado que "ningún alumno perderá el curso escolar por el Covid-19", y ha defendido el acuerdo alcanzado este miércoles con las comunidades autónomas para que la promoción de curso sea "la normal general" este año "con mayor motivo" tras la suspensión de las clases presenciales por la pandemia del coronovirus.

"La repetición de curso será una medida muy excepcional que deberá estar sólidamente justificada", ha afirmado Celaá en una comparecencia ante los medios en el Palacio de la Moncloa unas horas después de que finalizase la reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Educación con los consejeros autonómicos del ramo.

La ministra de Educación ha subrayado que la propuesta de fomentar la promoción de curso no se puede considerar una aprobado general, una medida que considera "injusta". "Este acuerdo no concibe esa medidas, por tanto el curso continua. No hay aprobado general", ha reiterado Celaá.

Celaá, acompañada por el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y de la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, han desgranado algunos de los acuerdos alcanzados con la comunidades, como finalizar el curso en junio, tal y como estaba previsto, o permitir la apertura de los colegios en verano para ofrecer actividades de refuerzo voluntarias.

SIN "PLAN B" PARA LA SELECTIVIDAD

A preguntas de los periodistas por vía telemática, Celaá ha señalado que el Ministerio y las comunidades no tienen "un plan B" para la Selectividad, que fue aplazada a finales de junio y principios de julio, en el caso de que la evolución de la pandemia desaconseje su celebración presencial.

"No hemos considerado un plan B, pero obviamente, si no viéramos posibilidades para celebrar esas pruebas presenciales, arbitraríamos otro procedimiento", ha explicado Celaá.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)