Celaá niega que haya adelanto en el proceso de matriculación en algunas CCAA porque es "habitual" que salga en diciembre

Si bien, confirma que aquellas CCAA que aprueben el proceso antes de la aprobación de la 'Ley Celaá', se regirán por la ley actual, la LOMCE

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, se ha referido al adelanto del proceso de matriculaciones para los centros educativos puesto en marcha por algunas comunidades autónomas del PP para así sortear la LOMLOE, la nueva ley educativa que previsiblemente se aprobará antes de que acabe el año y que se la conoce como 'Ley Celaá'.

"Es una estrategia política que busca confundir a la ciudadanía, porque no hay un adelanto del proceso de admisión como tal, no están adelantando nada, es un procedimiento administrativo habitual que empieza en muchas comunidades en diciembre porque es un procedimiento complejo", ha explicado la titular de Educación.

"No es cierto que se adelante el proceso en diciembre para sortear la aplicación de la LOMLOE, es radicalmente falso", añade, para precisar que la Comunidad de Madrid aprobó el año pasado esta resolución el día 18 de diciembre, y en 2017 lo hizo el día 2.

Eso sí, tanto la ministra como el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, confirman que dependiendo de cuándo den inicio los procesos de matriculación en las comunidades autónomas (antes o después de aprobarse la LOMLOE), estos se regirán por una norma u otra. Es decir, aquellos territorios que aprueben antes de la aprobación de la 'Ley Celaá', la resolución sobre este tema, se regirán por la ley actual, la LOMCE ('Ley Wert').

"La LOMLOE dice que si cuando entra en vigor el periodo de admisión, ya se ha iniciado, se rige por la ley en vigor en el momento de la promulgación", ha dejado claro Tiana, que también ha destacado que "cualquier cambio de ley tiene un proceso de transición", por lo tanto, no se aplicará de manera inmediata toda la nueva ley.

En todo caso, Celaá no cree que el PP vaya a sortear la aplicación de la nueva ley educativa. "Tengo plena confianza en que se cumpla la Ley, que ha sido respaldada por mayoría absoluta y por 7 fuerzas políticas diferentes, no observo siquiera la posibilidad de que una de las fuerzas políticas que dice ser de Gobierno, pueda incitar al no cumplimiento de esa Ley", ha expresado en referencia al PP.

Según ha insistido Celaá, "la libertad está perfectamente garantizada en la LOMLOE, de acuerdo con el art. 27 de la Constitución", y "el castellano está perfectamente garantizado en todas las escuelas del país", hecho que "sigue y seguirá así".