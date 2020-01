Celaá: el Gobierno actuará si Murcia fija por decreto el permiso parental

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha mostrado hoy su confianza en que Murcia "reflexione", atienda el requerimiento y retire las instrucciones que permiten a los padres "cercenar" algunas materias curriculares a la vez que ha advertido que actuará si fija por decreto el permiso parental.

Celaá ha señalado que, según la última información de la que dispone, el Gobierno de Murcia pretende que el permiso parental forme parte de un decreto -una norma superior a la instrucción actual-.

"Veremos en qué términos quieren decretar esta cuestión y actuaremos" porque la Administración tiene la obligación de garantizar el derecho de los alumnos, ha enfatizado la titular de Educación en una entrevista en Antena 3 al ser preguntada por la polémica sobre el "pin parental" defendida por Vox para llegar a acuerdos con PP y Cs.

"Los hijos no son una mercancía (...) no son propiedad de nadie. Son personas y por tanto son titulares de derechos. Los derechos son del menor y eso está no solo en nuestra Constitución y en nuestras leyes, por lo que es doctrina legal, sino también en nuestra sociedad. Lo dice hasta el Papa", ha sentenciado.

Además, ha avanzado que el Ministerio de Educación presentará "en las próximas fechas o semanas" su proyecto de ley (Lomloe) para derogar la Lomce así como un proyecto de ley de reforma de la Formación Profesional (FP).

"La Formación Profesional entra dentro del proyecto legislativo -del Gobierno- pero también habrá una legislación específica (...), un proyecto de ley que queremos llevar cuanto antes y eso es en próximas fechas, en próximas semanas", ha especificado.

El objetivo del proyecto de ley es conseguir "una FP contemporánea, dual, en la que se incorpore la digitalización" a las 183 titulaciones que existen.

Una FP que, ha subrayado, "nos está exigiendo Europa porque en 2025 la mitad de los empleos que se van demandar" se corresponden con esta formación.

Ha recordado que entre los jóvenes titulados en FP hay un desempleo cuatro veces menor que entre el resto y que España necesita duplicar el número de alumnos de la FP para situarse en la media europea.