Celaá dice que el nuevo currículo debe tener más profundidad y menos longitud

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha explicado hoy martes que la reforma del currículo escolar persigue una mayor profundidad y menos longitud, apostando por la excelencia y la equidad del sistema educativo del país que no deje a nadie atrás.

Durante la apertura del Foro de Estudiantes y Familias "Nuevo Currículo para Nuevos Desafíos", la ministra ha parafraseado unas recientes declaraciones del director del área de educativa de la OCDE, Andreas Schleicher, quien señaló que el actual currículo en España tiene "un kilómetro de amplitud y un centímetro de espesor", y que prepara para "un mundo que no existe".

Al respecto, la ministra ha reflexionado qué sentido tiene aprenderse de memoria las fechas y batallas de la Historia si luego "no somos capaces de comprender por qué se mueve la Historia, cuáles son sus corrientes o cuáles son sus impulsos".

Ha recordado que su departamento está haciendo "una verdadera transición, una reforma integral de la educación, porque queremos acomodar nuestros pasos a los que están dando otros países de nuestro entorno europeo e internacional".

"Sabemos que dentro de nuestras paredes europeas, la oferta de puestos de trabajo que estamos teniendo ya y que seguirán en las próximas décadas va a requerir al menos una cualificación intermedia y por eso necesitamos aumentar nuestra cantidad y calidad de educación, de lo contrario (los jóvenes) no tendrán el puesto que necesitan en la vida para enfrentar" los futuros desafíos.

Por eso, el currículo en el que trabaja Educación "avanza en profundidad de manera importante, que quiere lograr un perfil de salida (del alumno) que esté compuesto por competencias claves. Es decir, los jóvenes que van a salir de la escuela van a atener esos conocimientos esenciales -podrán tener otros deseables- para enfrentar los desafíos de su propia vida, que adelanto que van a ser complejos".

Ha advertido asimismo de que en esta nueva reforma "no queremos perder nada de lo bueno pero sí adquirir mucho de lo contemporáneo", y ha agregado que "se necesita el talento de todos y no dejar a nadie atrás, porque necesitamos más conocimiento y educación, no menos". EFE