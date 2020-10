Celaá dice que las enmiendas a la reforma educativa son consecuencia del "diálogo" con la comunidad educativa

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha defendido que la reforma educativa sí cuenta con el "diálogo" de la comunidad educativa, al afirmar que las enmiendas presentadas al texto (más de 1.000) son consecuencia del mismo.

Así lo ha asegurado este miércoles en el Pleno del Congreso, al ser preguntada por el diputado 'popular' Pedro Navarro sobre qué entiende por diálogo y acuerdo en una reforma educativa, después de que la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso rechazase que la comunidad educativa participase en la tramitación de la ley con los votos a favor de partidos como el PSOE y Unidas Podemos.

El diputado del PP ha reprochado a la ministra esta ley, que avanza "sin consenso", porque a su juicio se trata de una "contrarreforma ideológica" que "ataca la libertad de elección a la educación concertada y especial" y "huye del diálogo con los expertos". "Si tan bueno es su proyecto de ley, por qué no quiere escuchar a nadie?", le ha preguntado.

Durante su intervención, la ministra ha defendido que la tramitación de la ley se ha basado en "hechos". "Esto es lo que entiende esta ministra por diálogo, convocar el Consejo General de FP después de 7 años de abandono, convocar el Observatorio de Becas y Ayudas, esto es diálogo, incluso convocar la Mesa de la Concertada también es diálogo, celebrar 7 Conferencias Sectoriales, 8 Comisiones Generales, 6 Conferencias de FP y 2 de personal, eso es diálogo, y diálogo es aquel que tiene consecuencias", ha señalado.

Y ha proseguido: "Además de todo lo que hemos venido realizando en las consultas públicas, en la audiencia pública, y reunirnos con 48 organizaciones sociales de la sociedad civil y la comunidad educativa con consecuencias de enmiendas para el proyecto de ley; hechos, no palabras".

En este sentido, Navarro ha recordado que su socio en el Gobierno, Unidas Podemos, ha presentado 54 enmiendas, mientras que el propio PSOE ha registrado más de 100, haciendo un total de más de un millar de enmiendas al proyecto de ley. "Aquí es donde tiene que comparecer la sociedad civil, ¿por qué le tienen tanto miedo?", ha dicho refiriéndose a la Cámara Baja. "Esta no va a ser recordada como la 'ley Celaá, sino como el decretazo Celaá", ha comentado, y ha pedido a la ministra que "cuide las formas" y que escuche a la gente.

Precisamente, en su turno de réplica, Celaá ha reprochado al diputado su falta de diálogo. "No diálogo es anunciar sencillamente una enmienda a la totalidad minutos después de haber registrado el proyecto de ley, sin haberlo leído; no diálogo es suscitar una mayor alarma en la comunidad educativa y en las familias en plena pandemia con cuestiones plenamente contrarias a lo que dice la ley; no diálogo es cuando se plantean enmiendas transaccionales y ustedes no las acepten aun a sabiendas de que en el fondo hay acuerdo hace muchísimo tiempo", ha desgranado.

Asimismo, ha afirmado que el PP constantemente demanda un Pacto educativo para "hacerlo inmediatamente imposible", lo cual "coincide con su historia", según ha dicho. Y ha zanjado su intervención defendiendo que "todas las enmiendas de puño socialista han venido respaldadas por otras fuerzas políticas de la Cámara", cuando las de PP no han contado con ningún apoyo. "La historia demuestra con hechos que el diálogo viene del PSOE y de aquellos que les acompañan", ha finalizado.