Celaá y Delgado elogian a las mujeres republicanas en el exilio que "llenan las páginas no escritas de la historia"

El Congreso Internacional Mujeres en el exilio republicano de 1939 ha arrancado este miércoles, 16 de octubre, en la sede del Instituto Cervantes en Madrid, y se celebrará durante tres días, hasta el viernes 18 de octubre. El evento ha sido inaugurado por las ministras de Justicia y de Educación y Formación Profesional en funciones, Dolores Delgado e Isabel Celaá, quienes han reivindicado la memoria de estas mujeres que "llenan las páginas no escritas de la historia".

El simposio, organizado por el Ministerio de Justicia, la Comisión Interministerial para la Conmemoración del 80º aniversario del exilio republicano español y el Instituto Cervantes, recuerda a muchas de las mujeres que huyeron de España tras la Guerra Civil y relata este desde la perspectiva de las mujeres. En concreto, pretende ser un homenaje a todas las españolas que tuvieron que abandonar su tierra, casa, trabajo, vida y familia tras perder la Guerra; y también aquellas que sufrieron el exilio interior, dentro de España, donde fueron encarceladas.

En este contexto, las ministras han visitado la exposición 'Pasos sin tierra', formada por 50 tótems con imágenes de las mujeres del exilio republicano, elementos gráficos y textos de Beatriz Bergamín y Ana Labordeta que cuentan la historia de estas mujeres. Todas ellas son mujeres, anónimas o conocidas por logros personas o profesionales, "represaliadas que vivieron la exaltación y alegría de la Republica, el horror de la guerra, el desconsuelo de la derrota y el drama del exilio".

En su intervención, la ministra Delgado ha defendido la oportunidad de "traer a la memoria y recuerdo" a "mujeres inspiradoras" con el objetivo de "reescribir" una historia "falseada" en la que "la mujer casi no ha existido.

"Las mujeres exiliadas fuimos las olvidadas entre los olvidados", escribió la política Neus Catalá, una luchadora antifascista recientemente fallecida, tal y como ha recordado la ministra en su intervención. Según ha defendido, "las mujeres llenan las páginas no escritas de la historia". "Sin ellas no seríamos lo que somos hoy en la actual democracia", ha incidido.

En concreto, ha reivindicado las juristas Victoria Kent, Clara Campoamor, Julia Álvarez y María Lluïsa Algarra; cuatro mujeres que fueron las precursoras en el desempeño de unos cargos tradicionalmente asignados a los hombres y "se enfrentaron a la sociedad patriarcal con el objetivo de que restituyera a la mujer el protagonismo que le había usurpado".

La ministra ha recordado que una de las primeras medidas represivas del franquismo contra ellas fue su suspensión en el ejercicio de la abogacía. "El franquismo no tuvo suficiente con ganar la guerra si no que reprimió severamente a los que no eran como ellos --ha manifestado-- Y luchó para borrar la igualdad y también lo que significaron las mujeres que repuntaron el algo". "Ellas fueron el blanco del odio de los vencedores", ha remarcado.

"La memoria de estas mujeres nos ayuda a comprender que España tiene un relato luminoso, de amor a nuestra historia, de compromiso con los avances sociales y de ilusiones relacionadas con las libertades democráticas. Falsean la historia los que quieren apropiarse de España o identificarla con un pensamiento sectario y conservador", ha declarado por su parte Celaá.