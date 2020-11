Celaá defiende la eliminación del castellano como lengua vehicular y acusa a Ciudadanos de "volver al pasado"

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha acusado al PP y a Ciudadanos de pretender "volver al pasado" con su oposición al proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe) que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez.

Celaá ha criticado, por un parte, al PP la recogida de firmas iniciada en contra de la reforma educativa y a Ciudadanos por condicionar su apoyo a los presupuestos a la retirada de la enmienda transaccional que suprime el castellano como lengua vehicular en la enseñanza y dejará de figurar como lengua oficial del Estado en la reforma educativa.

"Esta enmienda transaccional es absolutamente respetuosa con la Constitución, con los estatutos de autonomía y, sobre todo, es una enmienda que acierta a poner el centro de gravedad en el desarrollo competencial de los alumnos en las competencias lingüísticas", ha indicado Celaá en una entrevista en Ser Catalunya en la que ha recomendado a la formación de Inés Arrimadas hacer "una lectura reposada de lo que dice la enmienda transaccional".

En su opinión, la decisión de la formación naranja de condicionar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado es "una vuelta al pasado". "Mientras unos miran al futuro otros miran a los debates existencialistas", ha asegurado la titular de Educación quien ha recordado a Ciudadanos que "el proyecto presupuestario es magnífico, son presupuestos para la transformación que van a apuntalar el Estado de bienestar, modernizar el sistema productivo y merecen el respaldo de todas las fuerzas políticas".

Celaá se ha mostrado convencida de que los recelos hacia la inmersión lingüística son "por razones políticas y no educativas, ni pedagógicas" y ha calificado de "curioso" que quienes "tildan la inmersión lingüistica de algo no conveniente, no objeten cuando se lleva a un niño a un colegio francés, alemán o al extranjero".

"Tenemos que procurar que la inmersión sea compensada, que en aquellas zonas que hay una lengua prevalente, hacer que la otra lengua que es objeto de pleno dominio se pueda llegar a compensar y viceversa", ha indicado la titular de Educación.

En cuanto a la posibilidad de que puedan modificar la enmienda sobre el castellano para conseguir el apoyo de Ciudadanos a los Presupuestos Generales del Estado, Celaá ha reivindicado la autonomía de la educación. "El presupuesto es merecedor, por si mismo, de enmiendas parciales pero la educación merece un respeto, es autónoma, ese es el ambiente en el que tenemos que trabajar y no tiene mucho que ver con lo que significa el debate presupuestario", ha indicado.

Por otra parte, Celaá ha lamentado "la vuelta al pasado" del PP con la recogida de firmas contra la Lomloe. "Estamos impulsando un proyecto de ley progresista que está orientado a la modernización del sistema educativo y enfrente nos encontramos una vuelta a la rueda del hanster que nos lleva a tiempos de no muy buen recuerdo, que es la recogida de firmas, utilizar la educación para la diatriba política".

En su opinión, "el proyecto de ley tiene elementos suficientes como para poder incorporar opiniones diversas y sacar, si no es un pacto educativo, si desde luego una suma de acuerdos". Asimismo, ha expresado su voluntad de "mantener las puertas abiertas también a la enseñanza concertada".

Precisamente, sobre la educación concertada, la ministra ha precisado que la reforma "no empuja un debate sobre el deslinde entre pública y concertada, para nada es el objetivo de la ley, sino impulsar un debate sobre la calidad de la educación y la excelencia para que todos lleguen al máximo de su talento y con equidad".