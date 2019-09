Celaá apuesta por fomentar el interés de los niños en "ciencias del cuidado" y el de las niñas en Ciencias

La ministra de Educación y FP en funciones, Isabel Celaá, se ha mostrado partidaria de fomentar el interés de las niñas y las jóvenes en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), pero también el de los niños en "ciencias del cuidado".

"Tenemos que educar a los niños en los cuidados, eso no significa que dejen de ser ingenieros, y las niñas en la ingeniería y la informática, hagamos un ejercicio en el que podamos reequilibrar un poco", ha señalado durante la presentación del estudio 'El desafío de las vocaciones STEM', que se ha presentado este martes en Madrid.

No obstante, pone el foco en el desarrollo de las competencias STEM, tanto en mujeres como en hombres, al ser "crucial" para el empleo del futuro. A su juicio, el interés por estas áreas no solo es "minoritario", sino que deja ver una "brecha de género" que hay que superar. "Necesitamos matemáticos, ingenieros, informáticos, investigadores, porque si no, ese territorio quedará exento de talento", ha advertido.

Según Celaá, "la falta de formación o interés en tecnologías y las TIC puede explicar el descenso en las vocaciones STEM" tanto en ellos como en ellas. Además, asegura que "hay que trabajar" también en la calidad del profesorado, para lo que aboga por un Pacto educativo en el que quede manifiesta la "voluntad de modernidad y progreso".

En este sentido, ha defendido el proyecto de reforma de la ley educativo aprobado en febrero pero paralizada por encontrarse el Gobierno en funciones, que se vertebra en torno al cambio digital, la enseñanza personalizada, la enseñanza inclusiva, el desarrollo sostenible y, también, la coeducación.

"Es preciso que la escuela enseñe a convivir, a resolver conflictos entre las niñas y los niños", ha matizado, refiriéndose a la educación para erradicar en el futuro la violencia de género. "Cuando el horror ocurre, tras separarse la marea vemos los restos del naufragio, hay mujeres asesinadas, huérfanos", ha reflexionado.

La ministra también ha hablado de la FP en España, que según comenta, "va activándose", pues este año las matriculaciones han crecido más del 3%. Sin embargo, "es la mitad de la proporción media europea y tenemos mucho que recorrer".

Según ha incidido, en 2025 la mitad de los empleos que se van a ofertar en Europa serán de cualificación media, de ahí que el Gobierno quiera impulsar la FP. Para ello, se están diseñando ya 80 nuevas ofertas de FP asociadas a materias tecnológicas: fabricación inteligente, cibersiguridad, Inteligencia Artificial, Big Data, vehículos autónomos, pilotaje de drones o Machine Learning, entre otros.